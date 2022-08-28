Глобальное потепление: из-за необычно жаркого лета в Англии стали выращивать арбузы, авокадо и другие экзотические плоды

39 минут назад

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Автор фото, Oliver Dixon/RHS Подпись к фото, Гранаты в саду Королевского садоводческого общества в графстве Суррей на юго-востоке Англии

Установившаяся этим летом в Британии необычно продолжительная теплая погода оказала благотворный эффект на растительность, которую прежде здесь разводили лишь в теплицах. Рекордно высокие температуры привели к щедрому урожаю экзотических сельхозкультур.

Британские садоводы рассказали Би-би-си, что у них выросли арбузы, фиги и авокадо.

Это вписывается в тенденцию последних лет: средиземноморские и субтропические растения все лучше приживаются на некогда "туманном Альбионе".

Растения, которые раньше считались в Британии исключительно домашними, например оливы или пальмы, теперь хорошо растут на улице, тогда как традиционные местные виды, наоборот, вынуждены приспосабливаться к меняющимся климатическим условиям.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Хотя оливковые рощи в Англии все еще в диковинку, но отдельные деревья в целом неплохо приживаются

Дождливые зимы и более жаркая и сухая летняя погода с непредсказуемыми объемами осадков создают благоприятные условия для произрастания более экзотических видов, объясняет Королевское садоводческое общество.

В средних широтах Северного полушария вегетационный период (промежуток времени между первыми всходами весной и увяданием растений осенью) становится длиннее, что положительно сказывается на урожайности и плодоносности растений.

В то же время ученые предупреждают, что более жаркая погода летом может нести с собой засухи, которые способны привести к трудностям с орошением сельхозкультур.

Средняя температура на планете за последние 200 лет, согласно расчетам климатологов, повысилась на 1,1 градуса Цельсия. Многие эксперты связывают нынешние перемены климата с производственной деятельностью человека и парниковыми выбросами, увеличившимися с начала индустриальной эпохи.

В Британии, по данным национального метеорологического бюро, средняя температура растет несколько быстрее глобального среднего уровня. При этом повышение температуры все отчетливее ощущается на севере страны, подчеркивает Марк МакКарти, глава центра информации о климатических изменениях при британском метеорологическом бюро.

Автор фото, Neil Hepworth Подпись к фото, Субтропический участок в саду Харлоу Карр в Йоркшире

В графстве Йоркшир на севере Англии климатические процессы отслеживают сотрудники ботанического сада Харлоу Карр, расположенного на окраине города Харрогейт. В стенах сада с 2020 года появился участок, засаженный субтропическими растениями.

По словам куратора сада Рассела Уоткинса, когда он начинал работу в Харлоу Карр 17 лет назад, там росли в основном выносливые кустарники и холодоустойчивые многолетние. Теперь же перед садовами открываются все новые возможности.

"Еще несколько назад такие растения бы здесь не выжили", - говорит Уоткинс, указывая на гигантские листья тетрапанакса - типичного для Китая деревца, из которого делают рисовую бумагу.

Автор фото, Richard Bloom/RHS Подпись к фото, Тетрапанакса - деревце с огромными листьями, из которого делают рисовую бумагу

Теперь же йоркширскую зиму могут переносить холодоустойчивые бананы, георгины, некоторые виды имбиря, перечисляет Уоткинс.

А нынешним летом, когда жаркая погода длилась неделями, эти растения разрослись и чувствовали себя прекрасно.

Немного южнее Йоркшира, в регионе Восточная Англия, садовод-любитель Крис Боуэр вырастил у себя арбузы и фиги. Но, как рассказал он Би-би-си, особенную гордость этим летом у него вызывает урожай китайских фиников, хурмы и южно-азиатского цитрусового юдзу.

"Из-за климатических изменений выращивать неместные виды становится все легче", - отмечает Крис. Он добавляет, что пытается выращивать виды, которым требуется меньше воды.

Подпись к фото, Арбузы из Восточной Англии

Автор фото, Chris Bowen, Go Tropical UK Подпись к фото, Фиги из Восточной Англии

Тем временем в городах из-за эффекта локального нагрева, связанного с инфраструктурой, плодоносят экзотические деревья.

Ботаник из Королевских садов Кью Джеймс Уонг обнаружил, что в Лондоне растут авокадо. Он считает, что деревья появились из проросших косточек и прижились. Более того, они оказались устойчивее к перепадам температур, чем можно было предположить.

"Крупные лондонские авокадо смогли выдержать даже короткие периоды заморозков, когда температура падала до -10, как во время холодов, пришедших из Сибири в 2018 году", - объясняет Уонг.

Автор фото, James Wong Подпись к фото, Эти авокадо растут в жилом районе на западе Лондона

В Лондоне уже некоторое время сообщества из разных стран пытаются выращивать экзотические овощи и фрукты, но теплая летняя погода последних лет помогла увеличить урожаи, говорит Паулетта Хенри из группы Black Rootz. Этот проект на севере Лондона выращивает батат, разные виды тыкв и "мексиканские помидоры" - томатилло.

Но эксперты предупреждают, что в будущем продолжение сухой жаркой погоды в летний период может негативно сказаться на растениях из-за недостатка воды. В этом году в Англии во многих реках и резервуарах уровень воды резко падал, и водопроводные компании вводили запреты на использование шлангов для полива на частных участках.

"Изначально длительные периоды теплой летней погоды будут радостно встречать в Великобритании, и они дадут возможность выращивать новые экзотические овощи и фрукты", - говорит Крис Аткинсон, ученый из Института природных ресурсов при Университете Гринвича.

Но перебои с водой будут проблемой для всех, кто хочет выращивать что-то эффективно, добавляет он.

В то же время ответственные за водоснабжение в Англии компании Thames Water и Severn Trent разрабатывают планы по переброске воды из богатого ею Уэльса по трубам и каналам в пострадавшие от засухи английские районы.

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