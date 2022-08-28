Фото: в Ноттинг-Хилле снова карнавал, после двухлетнего перерыва

час назад

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Автор фото, PA Media Подпись к фото, Первый день карнавала - семейный, в процессиях участвует много детей

На улицы Лондона впервые с 2019 года вернулся легендарный Ноттингхилльский карнавал. Гигантское костюмированное шествие продлится два дня и, как ожидается, соберет миллионы посетителей.

Традиционно это самый крупный уличный фестиваль в Европе и второй по размаху карнавал в мире после Рио. Его цель - объединить общество, собрав вместе людей разных взглядов и возрастов.

Этот праздник громкой музыки, ярких костюмов, танцев и еды с карибскими корнями имеет более чем 50-летнюю историю. Он проводится в последние выходные августа в районе Ноттинг-Хилл на западе Лондона с 1966 года, но вынужден был взять двухгодичный перерыв в 2020-2021 годах из-за пандемии коронавируса.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Из-за пандемии карнавала не было два года

Предвестником первого уличного праздника в Ноттинг-Хилле было мероприятие под названием "Карибский карнавал", которое в 1958 году организовала правозащитница с тринидадскими корнями Клаудия Джонс.

Она хотела объединить местное сообщество после расистских нападений на выходцев c островов Карибского моря, которые по приглашению правительства массово иммигрировали в Британию в послевоенное время. Первые карнавалы проходили под лозунгом "Свобода народа рождает его искусство".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Карнавал на самом деле начинается на рассвете - с боев краской и тальком

Воскресные празднества начались на рассвете - до официального старта карнавала. Как и в предыдущие годы, люди импровизированно собрались на улицах западного Лондона, чтобы танцевать, поливать друг друга краской и посыпать тальком по карибской традиции.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, На время карнавала Ноттинг-Хилл и его окрестности закрыты для транспорта

В этом году в Нотинг-Хилле действуют 39 передвижных "саунд-систем" и две сцены с живой музыкой.

Все дороги в районе Ноттинг-Хилл закрыты для любого транспорта, а на улицах дежурят тысячи полицейских.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Многие местные жители и магазины перед карнавалом приняли меры предосторожности, защитив окна фанерой

Окна домов и витрины многих магазинов в районе были заблаговременно закрыты толстыми листами фанеры, а владельцев магазинов, оставшихся открытыми, власти попросили не продавать напитки в бутылках.

Местные власти вместе с благотворительной организацией Age UK, помогающей пожилым людям, на время карнавала отправили 40 местных пенсионеров в приморский город Истбурн, чтобы защитить их от шума и толпы.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Как говорят организаторы, цель карнавала - объединить общество

"Карнавал - это замечательный праздник, и мы в восторге, что он вернулся в этом году на наши улицы, но мы также признаем, что саунд-системы и толпы в радость не всем", - сказала представитель местного совета Эмма Уилл.

Как и в 2017-м, 2018-м и 2019-м годах, в 15:00 каждого из дней карнавала его участники чтят молчанием память жертв пожара в высотке Гренфелл-тауэр. Молчание длится 72 секунды - столько людей погибло в многоэтажке в июне 2017 года. Гренфелл-тауэр находится в соседнем с Ноттинг-Хилл районе - Северном Кенсингтоне.

"Мы просим всех, кто планирует посетить фестиваль в этом году, всех музыкантов и все саунд-системы посодействовать нам как организаторам и членам местной общины и вместе отдать дань уважения погибшим", - написали организаторы карнавала в "Твиттере".

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