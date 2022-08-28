Сербия и Косово договорились о свободном передвижении граждан через границу

31 минуту назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Договоренность между Косово и Сербией несколько облегчит передвижение между ними, но главный вопрос - о номерных знаках - по-прежнему не решен

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Белград и Приштина достигли соглашения по удостоверениям личности.

Сербия согласилась отменить свои въездные-выездные документы для владельцев косовских удостоверений личности, а Косово согласилось не вводить их для владельцев сербских удостоверений личности, сказал Боррель.

Соглашение было достигнуто после переговоров в Брюсселе между премьер-министром Косово Альбином Курти и президентом Сербии Александром Вучичем.

Глава офиса Сербии в Косово Петар Петкович заявил, что им удалось сохранить сербские удостоверения личности для живущих в Косово сербов, а значит, и "присутствие на этой территории сербского государства".

Сербия по-прежнему не признает независимость Косова. Встреча в Брюсселе была созвана и для того, чтобы снизить напряженность между Белградом и Приштиной, которая возросла в последние недели.

Курти и Вучич также встретились с заместителем помощника госсекретаря США Габриэлем Эскобаром.

Боррель поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку, но добавил, что работа по обеспечению свободы передвижения между Косово и Сербией еще не закончена. "Я ожидаю, что оба лидера продолжат проявлять прагматизм и конструктивный подход к делу", - добавил он.

Еще одна точка напряженности между двумя странами связана с номерными знаками на автомобилях и грузовиках. Приштина настаивает на отмене сербских автомобильных номеров для всех, в том числе и для сербов, проживающих на севере Косова.