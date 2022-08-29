Инспекторы МАГАТЭ выехали на Запорожскую АЭС. Чего от них ждут?

30 минут назад

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Инспекционная группа Международного агентства по атомной энергии направляется на украинскую Запорожскую атомную электростанцию, с марта находящуюся под российским контролем. Продолжающиеся с тех пор боевые действия вокруг АЭС, в которых обе воюющие стороны обвиняют друг друга, вызвают в мире серьезные вопросы по поводу безопасности станции и относительно вероятности ядерной катастрофы.

Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ, сообщил, что группа должна прибыть на станцию в конце этой недели. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заезд делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС будет осуществляться из зоны, которая подконтрольна украинским силам.

"Этот день настал. Миссия поддержки и помощи уже на пути в Запорожье, - написал в "Твиттере" Гросси. - Мы должны обеспечить безопасность крупнейшего в Украине и Европе ядерного объекта".

"Почти каждый день на Запорожской АЭС или рядом с ней происходит новый инцидент. Мы не можем больше терять времени", - считает генеральный директор МАГАТЭ.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил российскому государственному агентству "РИА Новости", что МАГАТЭ оставит несколько человек из своей миссии на Запорожской АЭС на постоянной основе. По его словам, в отправившейся на станцию миссии примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся ядерной безопасностью, с ними большая команда сотрудников ООН, которая отвечает за логистику и безопасность.

Российские войска оккупировали территорию крупнейшей в Европе АЭС в марте, однако станция до сих пор эксплуатируется украинским персоналом, который жалуется на условия, в которых приходится работать под наблюдением военных из России, и называет себя заложниками.

Продолжающиеся с марта боевые действия вокруг станции (в ночь на понедельник были обстрелены жилые кварталы Энергодара) вызвали в мире беспокойство по поводу безопасности этого ядерного объекта.

Комментируя ситуацию на Запорожской АЭС и миссию МАГАТЭ, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ожидает от миссии "четкого изложения фактов нарушения всех протоколов ядерной безопасности": "Мы знаем, что Россия ставит под угрозу не только Украину, но и весь мир, подвергая его риску ядерной катастрофы" (цитата по телеграм-каналу "Энергоатом").

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Европа была "в одном шаге" от радиационной катастрофы в четверг, когда электростанция была ненадолго отключена от украинской энергосистемы и включились резервные генераторы, чтобы снабжать ее электроэнергией.

По его словам, пожары повредили наружные линии электропередач, что привело впервые в истории станции к ее отключению.

Взаимные обвинения

Украина и Россия обвиняют друг друга в нанесении ударов по прилегающей в АЭС территории. В условиях боевых действий проверить, кто прав, не представляется возможным.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что "минирование Запорожской атомной электростанции и обстрелы этого объекта оккупантами обладают всеми признаками ядерного терроризма со стороны России".

Владимир Зеленский отметил, что спровоцированная Россией катастрофа на атомной электростанции будет означать "в сущности применение ядерного оружия" - только без ядерного удара.

Москва же заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают украинские войска, что дает россиянам формальный повод держать на станции своих военных и представителей Росатома.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Российский военнослужащий на территории Запорожской АЭС (май 2022 года)

Ранее Кремль дал понять, что разрешит посещать комплекс только международным инспекторам. В МАГАТЭ рассчитывают, что визит инспекционной группы даст возможность проверить, что в действительности происходит на АЭС.

Назначенный Москвой глава администрации оккупированного региона Евгений Балицкий в интервью "РИА Новости" заявил, что готов принять миссию МАГАТЭ: "Мы готовы к приему миссии МАГАТЭ, готовы обеспечить им полную безопасность со своей стороны, готовы обеспечить им доступ на станцию и прилегающую территорию, чтобы они могли оценить реальную ситуацию, осмотреть места прилетов и убедиться, что обстрелы ведутся с подконтрольной Украине территории, что на станции не размещено оружие, тем более тяжелое. Главный вопрос заключается в том, готова ли Украина обеспечить "режим тишины" на время пребывания миссии".

В Киеве опасались, что миссия МАГАТЭ в Запорожскую область придаст видимость законности оккупации атомной станции Россией, но в итоге все же согласились на визит инспекторов.

Нехорошие перспективы

Эксперты считают, что куда большее беспокойство, чем обстрел территории вокруг АЭС, вызывает возможное отключение станции, обесточивание реактора.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Глава МАГАТЭ Гросси еще в марте обращал внимание на то, что загоревшийся в результате обстрела учебно-тренировочный центр на АЭС находится совсем близко к энергоблокам - это видно на карте

Российская армия разместила на территории Запорожской АЭС реактивные системы залпового огня, а также другое оружие и технику. Высоковольтные линии передач на станции уже пострадали от обстрелов. А это, как объясняют специалисты, прямой путь к ядерной аварии.

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Если разорвать оставшиеся линии, реакторы начнут быстро нагреваться. В таком случае вариантов развития событий два. Либо контролирующим АЭС россиянам удастся перебросить мощности АЭС, запитав от них собственную энергосистему, либо начинает быстро расти угроза ядерной катастрофы.

Если линии энергосистемы оборвут совсем, реакторы станет невозможно охлаждать, что приведет к неуправляемой цепной реакции и ядерной катастрофе.

В середине августа корреспонденту Украинской службы Би-би-си удалось пообщаться с одним из инженеров, работающих на Запорожской АЭС. Тот рассказал о регулярных обстрелах объектов станции именно с российской стороны. По его словам, стреляют, в частности, с одной из промышленных площадок ЗАЭС, ранее использовавшихся для размещения парогенераторов. Он также подтвердил минирование машинных залов ядерных реакторов.

18 августа сотрудники Запорожской АЭС опубликовали обращение, в котором говорилось, что за время, прошедшее с момента захвата АЭС россиянами, "нарушено множество правовых норм, принципов и регламентов обеспечения безопасности в сфере обращения с мирным атомом", а в последние две недели ее еще и регулярно обстреливают.

"Не Чернобыль"

Несмотря на часто звучащие в СМИ сравнения Запорожской АЭС с Чернобылем, двое британских ученых указывают на то, что сравнение такое не очень уместно и последствия аварии (весьма маловероятной) на Запорожской АЭС в результате обстрелов по своим масштабам будут не такими значительными.

"Это не Чернобыль, здесь другой тип реактора, и тип потенциальных аварий тоже иной", - утверждает профессор Малькольм Сперрин, руководитель отдела медицинской физики и клинической инженерии фонда Национальной системы здравоохранения Великобритании, в который входят больницы под патронажем Оксфордского университета. По его словам, уровень защиты реакторов Запорожской АЭС достаточно высок, даже если она подвергнется обстрелу.

Другое дело - радиоактивные материалы, которые находятся в хранилищах, лабораториях и других местах. Потенциально они могут попасть в атмосферу или заразить грунтовые воды, и это может создать риск даже для соседних стран, но все равно по масштабу он не сравним с Чернобылем.