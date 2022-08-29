НАСА отменило запуск "Артемиды-1". Начало новой эры американских исследований Луны откладывается

час назад

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Автор фото, ©2022 Maxar Technologies Подпись к фото, Ракета SLS на стартовой площадке

Запуск новой ракеты НАСА SLS ("Система космических пусков") с космодрома центра Кеннеди во Флориде отложен. С него должна была начаться новая американская лунная программа "Артемида", но помешали технические неполадки.

Ракета высотой почти 100 метров должна была стартовать в 08:33 по местному времени (12:33 по Гринвичу). Однако инженеры не сумели остановить утечку охлаждающего агента из двигателей и довести их до нормальной рабочей температуры.

Инженеров также беспокоила появившаяся в верхней части ракеты трещина, но затем они решили, что это просто скопление инея.

У космического агентства США есть несколько возможностей запустить SLS на следующей неделе. Следующее окно для запуска - 2 сентября, говорит Деррол Нейл из НАСА, однако это зависит от того, как быстро инженеры сумеют устранить проблемы.

SLS при старте развивает 39,1 меганьютона тяги. Это почти на 15% больше, чем у ракет "Сатурн-5", которые отправляли астронавтов "Аполлон" на Луну в 1960-х и 70-х годах.

Иными словами, SLS развивает мощность, эквивалентную почти 60 сверхзвуковым реактивным самолетам Concorde на взлете.

Даже намек на проблемы с охлаждением двигателей, развивающих такую мощность, грозит обернуться крупной катастрофой, поэтому в 08:47 (менее чем через десять минут после запланированного времени старта) директор по запуску Чарли Блэквелл-Томпсон отменил старт "Артемиды-1".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Транспортировка новой ракеты на стартовую площадку заняла почти сутки

"Артемида"

В декабре будет отмечаться полувековая годовщина полета "Аполлона-17" и высадки человека на Луну. НАСА вновь возвращается к исследованию Луны, начав новую программу "Артемида" (Artemis).

Возвращение на Луну рассматривается как способ подготовки астронавтов к будущему полету на Марс в 2030-х годах.

"Всем, кто смотрит на Луну и мечтает о том дне, когда человечество вернется на лунную поверхность - ребята, мы здесь! Мы возвращаемся. И это путешествие, наше путешествие начинается с "Артемиды-1", - говорится в сообщении администратора НАСА Билла Нельсона.

"Первый запуск "Артемиды- 2" с экипажем состоится через два года в 2024 году. Мы надеемся, что первая посадка "Артемиды-3" состоится в 2025 году", - сказал он Би-би-си.

"Орион"

"Артемида-1" - первое из серии запланированных путешествий, названных в честь греческой богини-близнеца Аполлона. Ракета несет обитаемую капсулу "Орион", хотя в этот раз вместо астронавтов в ней летят специальные манекены.

При общей ширине в 5 метров "Орион" на метр шире, чем обитаемые модули предыдущих кораблей.

В кресле командира "Ориона" сидит манекен в новом костюме Orion Crew Survival System ("Система жизнеобеспечения экипажа "Ориона"), разработанном для астронавтов с учетом условий при запуске и входе в атмосферу. Костюм имеет два датчика радиации.

В двух других креслах разместились манекен-торсы, изготовленные из материалов, имитирующих мягкие ткани, органы и кости человека. На них установлено более 5600 датчиков и 34 детектора радиации для измерения уровня радиационного облучения во время космического полета.

После запуска космический корабль выйдет на дальнюю орбиту вокруг Луны, преодолев за 42 дня 2,1 млн километров, прежде чем 10 октября приземлится в Тихом океане у побережья Сан-Диего.

По расчетам НАСА, "Орион" пролетит дальше от Земли, чем любой предыдущий космический корабль с людьми на борту, и удалится на 64 тыс. километров от обратной стороны Луны.

В этом ему поможет новая двигательная установка, которую разработали в Европейском космическом агентстве.

"Более десятка европейских стран работали над этим вкладом Европейского космического агентства. Это чрезвычайно важный момент для нас, - говорит Сиан Кливер из аэрокосмической компании Airbus. - Европейский модуль - это не просто полезная нагрузка, это не просто часть оборудования, это действительно критически важный элемент, потому что "Орион" не сможет добраться до Луны без нас".

Основная цель миссии приходится на ее последний этап - вход в земную атмосферу.

Инженеры больше всего обеспокоены тем, как теплозащитный экран "Ориона" справится с экстремальными температурами при возвращении на Землю.

"Орион" войдет в атмосферу со скоростью 38 000 км/ч - в 32 раза больше скорости звука.

"Даже армированный углерод, который защищал шаттл, был хорош только при температуре около 3000 градусов по Фаренгейту (1600° C), - сказал Майк Хоуз, руководитель программы "Орион" в аэрокосмической компании Lockheed Martin. - Теперь мы приближаемся к температуре более 4000 градусов (2200 ° C). Мы вернулись к абляционному материалу, применявшемуся на кораблях "Аполлон" под названием Avcoat. Он состоит из блоков с заполнителем, и его тестирование - приоритетная задача".

Дорогое удовольствие

Пока НАСА разрабатывала SLS, американский предприниматель Илон Маск в своем научно-исследовательском центре в Техасе строит еще более крупную ракету.

Она называется "Старшип" и должна сыграть роль в будущих миссиях "Артемиды", состыковавшись с "Орионом", чтобы доставить астронавтов на поверхность Луны.

"Старшип" пока еще не совершил ни одного полета. В отличие от ракеты НАСА, он спроектирован для многоразового использования и поэтому должен быть значительно дешевле в эксплуатации.

Недавняя оценка Управления генерального инспектора, которое контролирует программы НАСА, показало, что первые четыре миссии SLS будут стоить более 4 млрд долларов каждая.