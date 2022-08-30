Министры ЕС обсудят ограничения по шенгенским визам для россиян. Насколько далеко готов зайти Евросоюз?

24 минуты назад

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Министры иностранных дел ЕС во вторник 30 августа соберутся на традиционную неформальную встречу в чешском замке Гимнич (Gymnich meeting), где одним из вопросов будет ужесточение санкций против России. По данным источников Financial Times и агентства Рейтер, одним из результатов может стать отмена для россиян облегченного порядка получения шенгенской визы, который действовал с 2006 года.

По данным источников Financial Times, в качестве первого шага министры планируют поддержать приостановку действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией.

"Российским туристам неуместно прогуливаться по нашим городам, по нашим пристаням, - сказал высокопоставленный чиновник ЕС, участвовавший в переговорах. - Мы должны послать сигнал населению России, что эта война недопустима, она неприемлема".

О возможности такого решения также пишет Рейтер со ссылкой на свои источники среди дипломатов ЕС.

Что это означает?

Соглашение 2006 года между ЕС и Россией уже было частично отменено в феврале. Через два дня после начала войны Совет ЕС отменил упрощенный визовый режим для российских дипломатов, членов официальных делегаций, бизнесменов и парламентариев (в мае президент России подписал указ о лишении аналогичных привилегий граждан ЕС и ряда европейских стран, не входящих в Евросоюз).

Сейчас такое ужесточение может коснуться всех граждан России.

Как поясняет Ассоциация туроператоров России, если это произойдет, то туристические шенгенские визы россиянам не перестанут выдавать. Однако процесс их получения будет дольше, страны будут чаще отказывать в них, а сама виза будет дороже почти в два раза (размер сбора поднимут с 35 евро до общего стандарта - 80 евро).

При этом неназванные европейские дипломаты говорят в СМИ о том, что визовые санкции против россиян в дальнейшем будут ужесточаться.

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"Результатом Гимнича [встречи министров иностранных дел], вероятно, не будет соглашение о расширении санкций за счет включения в них виз. Но [приостановление] соглашения об упрощении формальностей будет первым шагом, и мы поговорим о том, как включить визы в санкции", - сказал источник Рейтер.

"Мы находимся в исключительной ситуации, и она требует исключительных шагов. Мы хотим выйти за рамки приостановки упрощения визового режима", - сказал Financial Times высокопоставленный чиновник ЕС, добавив, что более глубокие изменения могут быть внесены к концу года.

Правда, сейчас правила ЕС не позволяют полностью прекратить выдачу виз россиянам и существует ряд категорий лиц, которым визы должны выдаваться в любом случае.

"Всегда есть группы лиц, которым должны быть выданы визы. Речь идет о гуманитарных случаях, членах семей [граждан стран], журналистах и диссидентах", - объясняли в Еврокомиссии в конце июля.

Кто за и кто против

Вопрос о выдаче шенгенских виз россиянам уже привел к расколу среди стран ЕС.

В преддверии встречи министров представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер высказался против общего запрета на визы для гражданам РФ (хотя такой вопрос и не стоит пока на повестке дня).

"Общий запрет выдачи виз российским гражданам - это не то, что мы считаем целесообразным, но мы понимаем, что внутри ЕС есть разные перспективы на этот счет, поскольку реалии в той или иной стране разные", - сообщил Бургер в ходе брифинга (цитата по ТАСС).

Похожим образом высказался на прошлой неделе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Запретить въезд всем россиянам - плохая идея, - говорил Боррель. - Мы должны быть более избирательными".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что если лишить россиян возможности получить шенгенскую визу, то это поможет остановить войну в Украине

Как писало в прошедшие выходные агентство Блумберг со ссылкой на свои источники, Франция и Германия выступают за то, чтобы ЕС продолжал выдавать визы россиянам, не связанным с властями - особенно студентам, художникам, ученым и специалистам.

"Понимая обеспокоенность некоторых государств-членов в этом контексте, мы не должны недооценивать преобразующую силу личного опыта жизни в демократических системах, особенно для будущих поколений", - написали представители Франции и Германии в документе, с которым ознакомились журналисты агентства.

С другой стороны, одной из стран, которая занимает жесткую позицию по поводу виз для россиян, стала Чехия, которая сейчас председательствует в Евросоюзе. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в середине августа заявлял, что намерен настаивать на консенсусе по этому вопросу в ЕС. По его словам, запрет на выдачу виз, в частности, может помочь "уменьшить влияние российских спецслужб в ЕС".

Второй стороной в этом противостоянии можно считать и государства, которые граничат с Россией. Одними из первых перестали выдавать визы россиянам страны Балтии - Латвия, Литва и Эстония (последняя с 18 августа вовсе запретила гражданам России въезд по своим визам). Власти этих государств постоянно высказываются за такое ограничение - но подчеркивают, что визы нужно продолжать выдавать по гуманитарным причинам.

В выходные в интервью итальянской La Repubblica премьер-министр Эстонии Кая Каллас в очередной раз говорила о том, что "только три небольшие страны, такие как Эстония, Латвия и Финляндия, несут бремя этих российских туристов".

По ее мнению, запрет на визы для россиян поможет остановить войну, так как загранпаспорта в России имеют только 30% граждан, "большинство из них - петербуржцы и москвичи, российская элита".

"Если они [будут] недовольны действиями Кремля, если они почувствуют это на своей шкуре, они также будут давить на Кремль, чтобы эта война закончилась. Мы думаем, что это сработает, учитывая ту жесткую реакцию, которую мы видели с российской стороны в наш адрес: они явно боятся, так как мы наступаем им на больную мозоль", - сказала Каллас.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Канцлер Германии Олаф Шольц предлагает постепенный переход к решению вопросов общей внешней политики ЕС большинством голосов, а не единогласно

В середине августа заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что страна разрабатывает концепцию, которая позволит отказаться от выдачи виз россиянам.

В конце августа представитель правящей в Польше партии "Право и справедливость" Радослав Фогель заявил, что одним из решений может быть объединение тех европейских государств, которые будут требовать такого запрета.

Он выразил надежду, что "страны, блокирующие сегодня это решение в Евросоюзе, изменят свое отношение".

Кроме Германии и Франции, против полного запрета выдавать шенгенские визы россиянам выступают, например, Греция и Кипр.

Российский прецедент

Чтобы решение о полной отмене виз было принято, министры должны проголосовать единогласно. Но прецедент с Россией может привести к изменению этой системы - по мере того, как к ЕС будут присоединяться новые страны, в том числе граничащие с Россией.

Так, канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник подчеркнул приверженность Германии расширению ЕС и заявил, что страны западных Балкан, а также Украина, Молдова и, в конечном итоге, Грузия должны присоединиться к блоку.

Такое расширение ЕС вызовет большие разногласия между государствами-членами - в связи с этим Шольц предложил реформу практики голосования.

"Там, где сегодня требуется единогласие, риск того, что отдельная страна воспользуется своим правом вето и помешает всем остальным продвигаться вперед, возрастает с каждым дополнительным государством-членом, - добавил Шольц. - Поэтому я предложил постепенный переход к голосованию [с принятием решений] по большинству в общей внешней политике…"

Кто выдает россиянам визы сейчас

По подсчетам Би-би-си, на середину августа из 25 стран Шенгенского соглашения, которые до войны выдавали визы россиянам, 10 государств перестали это делать с некоторыми исключениями: гуманитарные причины, посещение ближайших родственников, похороны и др.

Остальные страны визы выдают, хотя у большинства государств сроки подготовки документов выросли.

Последнее обновление касается Финляндии - с 1 сентября эта страна ограничивает прием визовых заявлений до 500 в день. В связи с этим официальный партнер МИД Финляндии VFS Global будет принимать заявления на туристические визы только по понедельникам и только в четырех городах.

Многие годы россияне активнее всех получали шенгенские визы. В прошлом году Россия была на первом месте по количеству заявлений. Россияне запросили 536,2 тыс. виз (654 тыс. в 2020 году).