Суд над Иваном Сафроновым: что написано в обвинительном заключении?

40 минут назад

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Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

Государственные тайны, которые якобы передал за границу обвиняемый в госизмене журналист Иван Сафронов, есть в открытом доступе, а свидетельских показаний о преступлении в деле нет, пишут СМИ со ссылкой на "Проект" (в 2021 году был объявлен в России нежелательной организацией). В распоряжении "Проекта" оказалось обвинительное заключение по делу Сафронова. Во вторник в суде состоятся прения сторон, журналист должен выступить с последним словом.

По данным "Проекта", в обвинительном заключении утверждается, что Сафронов передал гражданину Чехии Мартину Ларишу и немецкому политологу Демури Воронину семь файлов с секретной информацией о военно-техническом сотрудничестве России с Ливией, Алжиром, Сербией и странами СНГ, а также о российской военной кампании в Сирии.

Тот факт, что Лариш и Воронин якобы сотрудничали с зарубежными разведками, следствие подтверждает справкой от Службы внешней разведки (СВР).

Следствие считает, что Сафронов, у которого никогда не было допуска к государственной тайне, выведал ее у своих источников в госструктурах обманом, притворяясь, что выполняет журналистскую работу. При этом ни одного чиновника, который передавал бы журналисту секретные данные, следователи не нашли, следует из обвинительного заключения.

Показания на Сафронова дали два человека из числа его источников, один из которых заявил, что журналист мог увидеть секретные документы в его кабинете, а другой предположил, что Сафронов мог разговорить кого угодно благодаря своей коммуникабельности.

В обвинительное заключение также вошли показания людей, не связанных с военной сферой, например, журналистки Екатерины Винокуровой, которая заявила следователям, что допускает раскрытие Сафроновым гостайны в переписке с Ларишем.

Политолог Воронин, который также был арестован по делу о госизмене, признался в суде, что оговорил Сафронова.

По данным "Проекта", ему предложили пойти на сделку со следствием, и тот выдумал куратора с позывным Wichser ("дрочер" с немецкого), существование которого подтвердили в СВР.

Что касается информации, которую следователи квалифицируют как государственную тайну, то практически вся она есть в открытом доступе (в СМИ и интернете), утверждают авторы расследования.

В частности, информация о том, какую именно технику и в каком количестве Россия поставила в страны СНГ, публиковалась в журнале "Экспорт вооружений", издатель которого Руслан Пухов дал показания на Сафронова.

В понедельник в суде Сафронов просил судью приобщить расследование к материалам своего дела, но в этом ему было отказано.

Во вторник в суде состоятся прения сторон, в ходе которых обвинение может запросить наказание, а затем Сафронов должен выступить с последним словом. После этого будет известна дата приговора.

Не исключено, что его огласят на этой неделе или в начале следующей, сказал Би-би-си адвокат журналиста Дмитрий Катчев.