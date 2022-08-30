Леонида Гозмана арестовали на 15 суток после поста о Сталине и Гитлере

14 минут назад

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Автор фото, Sergei Bobylev/TASS

Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток политика и публициста Леонида Гозмана (внесен в реестр СМИ-"иноагентов") по административной статье о публичном отождествлении действий руководства СССР с действиями руководства нацистской Германии. Это максимальное наказание по этой статье, принятой в апреле.

"Гозману назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - сообщили в пресс-службе суда.

О задержании политика - уже третьем за лето - стало известно накануне. До этого его задерживали по уголовному делу о неуведомлении и гражданстве Израиля. Телеграм-каналу SOTA Гозман сказал, что его остановили на выходе из больницы. До суда политика оставили на ночь в ОВД "Тверской".

За что?

Правозащитный проект "ОВД-Инфо" (также внесен в реестр "иностранных агентов") накануне сообщал, что административный протокол на Гозмана составили из-за поста в "Фейсбуке" (соцсеть заблокирована в России из-за обвинений в экстремизме).

Политик сравнивал Гитлера со Сталиным, а СС - с НКВД, утверждая, что Сталин и НКВД были "еще хуже", потому что "коммунисты объявили тотальную войну своему собственному народу". Телеграм-канал SOTA писал, что это пост двухлетней давности.

Основанием для привлечения Гозмана к административной ответственности могли стать несколько постов в социальных сетях, а не только этот, передавал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Я не демонстрировал экстремистских символов, никаких свастик. Я не храню фуражку Гитлера, как ее хранят в главном храме вооруженных сил РФ, - цитирует SOTA выступление Гозмана в суде. - Я не призывал к насилию, у меня есть масса текстов, где я говорю что все политические изменения должны проходить мирно".

"Я сказал что Гитлер и Сталин действовали по-разному. Сказал, что Гитлер убивал чужих, а Сталин убивал своих. И всему этому есть подтверждение, в том числе и памятник жертвам коммунистического режима недалеко отсюда", - заявил политик.

Задержания по другому делу

В конце июля Гозмана задерживали по уголовному делу о неуведомлении о получении гражданства Израиля - второй раз задерживали по ошибке, за которую следователь извинился, по словам политика, перед ним. Адвокат Гозмана рассчитывал на штраф по этому делу или освобождение от наказания.

Бывший лидер СПС покидал Россию, но вернулся в июне и говорил, что останется в стране, несмотря на вооруженное вторжение в Украину и преследования противников войны.

"У меня нет рационального ответа на вопрос, зачем мы вернулись, - писал Гозман в "Новой газете. Европа". - Я не переоцениваю своей всемирно-исторической роли и понимаю, что мой арест, если он случится, мало на что здесь повлияет, толчком к изменениям не станет, а тюрьма - она для молодых. Да и не хочу я туда. Но не понимать, что она в ближайшей перспективе возможна, было бы крайней неадекватностью".

Статья о сравнении с нацистской Германией

Ст. 13.48 КоАП РФ о публичном отождествлении решений и действий руководства СССР с решениями и действиями руководства нацистской Германии была принята Госдумой в апреле уже после начала вторжения.

Максимальное наказание - штраф до 2 тысяч рублей или арест на 15 суток. То есть Гозман получил максимальное наказание по этой статье.