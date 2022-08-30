Ивана Сафронова судят за журналистику. Это доказала сама ФСБ материалами дела о госизмене

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Автор фото, Moscow City Court Press Office/TASS

30 августа в Мосгорсуде прошли прения сторон по делу журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене. Обвинение потребовало для Сафронова 24 года заключения - всего на год меньше максимально возможного срока. Как выяснила Би-би-си, уголовное дело спецкора "Коммерсанта" и "Ведомостей" напрямую связано с его журналистской деятельностью. Текст Сафронова о поставках Су-35 Египту спровоцировал в 2019 году скандал в египетском оборонном ведомстве, а материалы о недовольстве Каира публикацией информации о поставках истребителей легли в дело о госизмене. Свидетелям следователи ФСБ задавали вопросы именно об этой заметке Сафронова.

Два с лишним года, которые журналист Иван Сафронов провел в СИЗО Лефортово, и ФСБ, и Кремль настаивали, что его обвинение в госизмене никак не связано с журналистикой. Об этом говорил и президент Владимир Путин: "Его судят не за журналистскую деятельность. Он не какой-то диссидентствующий журналист, который борется с властью, а его за этого прищучили, хватают и сажают в тюрьму. Это никак не связано с его профессиональной журналистской деятельностью".

ФСБ, как выяснилось из обвинительного заключения по делу Сафронова (оно было опубликовано накануне изданием "Проект", которое в 2021 году было объявлено в России нежелательной организацией), добилась почти от всех свидетелей показаний, что преступная деятельность Сафронова по "выведыванию информации" не имела отношения к журналистике.

Сафронову вменяют сотрудничество с гражданином Чехии Мартином Ларишем и немецким политологом Демури Ворониным, говорится в обвинительном заключении. По версии ФСБ, журналист мог им передать семь файлов с секретной информацией о военно-техническом сотрудничестве России с несколькими странами. Обоих иностранцев ФСБ считает сотрудниками разведки. При этом практически вся информация, которую Сафронов передал Ларишу и Воронину и которую следователи квалифицируют как гостайну, есть в открытом доступе (в СМИ и интернете), утверждает "Проект".

Однако как выяснила Би-би-си, слежку за Сафроновым в рамках дела о госизмене начали после скандала из-за его эксклюзивной журналистской публикации в 2019 году.

В распоряжении Би-би-си оказались два письма египетских чиновников в российскую Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству. Их передал Би-би-си анонимный источник, имеющий доступ к этой переписке. Письма были отправлены весной 2019 года, после публикации в "Коммерсанте" текста Сафронова и его коллеги Александры Джорджевич о поставках Су-35 Египту.

Эти письма есть и среди материалов дела о госизмене в отношении Ивана Сафронова, сообщил Би-би-си адвокат журналиста Евгений Смирнов. Кроме того, как следует из опубликованного в СМИ обвинительного заключения, с несколькими свидетелями следователи ФСБ говорили, в частности, именно о тексте Сафронова про поставки нового истребителя Су-35 египетским ВВС.

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18 марта 2019 года в газете "Коммерсант" вышел материал под заголовком "Су-35 укрепят египетскую силу". В тексте говорилось, что Каир подписал соглашение с Москвой на поставку истребителей Су-35, и речь, по данным газеты, шла о партии "свыше двух десятков машин" и средств авиационного поражения к ним примерно на $2 млрд. "Коммерсантъ" ссылался на двух топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности, рассказавших о контракте на условиях анонимности. Би-би-си направила запрос в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

В день выхода материала его заметили многие крупные издания, в том числе государственные - например, "Известия", Lenta.ru, проект "Российской газеты" "Русское оружие", Интерфакс, РБК, "Ведомости" и телеканал минобороны "Звезда". Все они написали новости на основе эксклюзива "Коммерсанта". Более того, на "Вести Хабаровск", подконтрольном государственной ВГТРК, даже вышел сюжет, в котором ссылались на публикацию "Коммерсанта". Сюжет был посвящен тому, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ) теперь, как и писала газета, будет загружен выполнением заказа на поставку самолетов в Египет. А Интерфакс со ссылкой на свой источник сообщил, что "производство самолетов для Египта уже идет", таким образом, подтвердив то, что заметка Сафронова не противоречила действительности.

Материал Сафронова и Джорджевич прочли и заказчики истребителей. Прямо в день публикации текста атташе Египта по вопросам обороны в Москве бригадный генерал Мохамед Манси отправил в ФСВТС письмо (копия есть у Би-би-си), касающееся новости о поставках Су-35 Египту. В письме генерал попросил российскую сторону "принять все необходимые меры и действия для заявления об отрицании такой вышеуказанной новости". Сделать это атташе попросил, учитывая "текущую политическую ситуацию в России и Египте".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Российский истребитель Су-35 (архивное фото)

Второе письмо в ФСВТС (копия также есть у Би-би-си) написал уже глава управления вооружения египетского минобороны генерал-майор Тарек Саад Заглюль. Интонации в нем были более резкими. В нем говорилось, что публикация о подписании контракта на поставку Египту российских Су-35 застала начальника генштаба вооруженных сил арабской республики в США, где он находился с визитом. В письме замминистра обороны сообщил, что из-за публикации "Коммерсанта" "генеральное командование вооруженных сил Египта оказалось в неловком положении".

В 2019 году генштаб Египта возглавлял Мохаммед Фарид Хегази, сообщений о его визите в США Би-би-си обнаружить не удалось. Но 20-22 марта в Вашингтоне встречались делегации военных ведомств США и Египта, о чем сообщал Пентагон. В пресс-релизе не говорилось о каких-либо претензиях сторон друг к другу. Но о том, что они могут возникнуть, говорилось в материале "Коммерсанта" о поставках Су-35 Египту. Каир, покупая истребители у Москвы, рисковал попасть под так называемые вторичные санкции в рамках CAATSA (акта "О противодействии противникам Америки посредством санкций", он предусматривает санкции за сотрудничество с российским ВПК).

В письме генерал-майора Тарека Саада Заглюля в ФСВТС говорится, что египетская сторона несколько раз просила российских коллег "предпринять меры безопасности по неразмещению информации, касающейся сфер военного сотрудничества и всех контрактов".

Публикацию "Коммерсанта" о Су-35 и другие материалы о военно-техническом сотрудничестве стран в Каире посчитали либо попыткой России передать политические сообщения третьим странам, на что Каир не согласен; либо случайностью "под предлогом свободы СМИ", из-за чего египетская сторона "оказывается в неловком положении перед другими сторонами с точки зрения политики и безопасности". Об этом генерал-майор Заглюль и сообщил в своем письме.

В конце письма говорилось, что публикуемые в России новости о военно-техническом сотрудничестве с Египтом "будут отрицательно влиять на все действующие контракты между сторонами", и могут привести "к нежелательным результатам". "Египетская сторона подвергается давлению, чтобы сохранить баланс в отношениях с другими государствами", - отмечалось в письме.

Далее генерал-майор Заглюль написал, что "египетская сторона подтверждает, что российская сторона берет на себя полную ответственность" за любые последствия по выполнению действующих контрактов из-за того, что информация о них появляется в СМИ. В завершение египетский генерал попросил российских коллег "ввести запрет на распространение любым органом/чиновником/СМИ любых новостей или заявлений, касающихся военного сотрудничества между двумя сторонами".

Как из контракта с Египтом выросло дело о "госизмене" Сафронова

Би-би-си неизвестно, по какой причине эти письма оказались среди материалов уголовного дела Сафронова, учитывая, что предъявленные журналисту обвинения в сотрудничестве с "агентами чешской и немецкой разведок" не касаются истории с поставками Су-35 Египту. Адвокаты говорили, что ни во время следственных действий в ФСБ, ни в судебном процессе тема о материале про поставки Су-35 Египту не поднималась.

При этом подавляющее большинство документов, которые легли в основу обвинительного заключения - справки из ФСБ, "сообщения органов внешней разведки", а также рапорты о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Сафронова датированы не ранее весны 2019 года, следует из текста обвинительного заключения.

В частности, чекисты получили доступ к файлам его домашнего компьютера в конце мая - начале июня 2019 года. Скорее всего, в его операционную систему была установлена специальная программа, которая фиксирует все действия пользователя на компьютере.

Адвокат журналиста Евгений Смирнов в разговоре с Би-би-си отметил, что за его подзащитным следили с 2014, но в течение пяти лет слежка велась в рамках дела, возбужденного по ст. 283 УК ("Разглашение государственной тайны"). Обвиняемым по такому делу Сафронов стать не мог, статья предполагает наказание за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, для лиц, которым эта тайна была доверена или стала известна по службе, работе и учебе. Именно весной 2019 года, после публикации текста о поставках Су-35 Египту в отношении Сафронова стали вести слежку уже по ст. 275 ("Госизмена").

Как именно отреагировала ФСВТС на письма египетских военных, неясно - Би-би-си направила запрос в ФСВТС с просьбой прокомментировать эти обращения. Неизвестна и судьба контракта - официально об осуществлении поставки российских истребителей Каиру не сообщалось.

Уже 9 апреля 2019 года на слушаниях в Сенате США тогдашний госсекретарь Майк Помпео предупредил, что Вашингтон накажет Каир в рамках CAATSA за покупку у России Су-35. Перед заседанием сенаторы от обеих партий попросили госсекретаря в письме надавить на Египет, чтобы заставить его отказаться от покупки истребителей у России. Президент арабской республики Абдель Фаттах ас-Сиси в это время как раз находился с визитом в Вашингтоне. Помпео тогда сказал сенаторам, что, по его мнению, египетский лидер понял предупреждение.

В ноябре 2019 Помпео и тогдашний глава Пентагона вновь предупредили ас-Сиси о последствиях в случае покупки Египтом российских истребителей. О письме госсекретаря и министра обороны министру обороны и военной промышленности Египта Мухаммеду Заки писала газета The Wall Street Journal, в нем говорилось, что крупные военные сделки с Россией "как минимум затруднят" аналогичные сделки между Египтом и США.

"Как и наши египетские друзья, большинство партнеров России в мире предпочитает принимать самостоятельные решения. Они ориентируются на соотношение цены и качества", - комментировала это письмо представитель МИДа Мария Захарова.

В мае 2020 года ТАСС со ссылкой на военно-дипломатической источник сообщил, что Россия начала производство новейших истребителей Су-35 по контракту с Египтом. В сообщении агентства стояла ссылка на материал "Коммерсанта" о заключенном контракте.

В июле, уже после ареста Сафронова, профильные СМИ обратили внимание на первые опубликованные фотографии истребителей, предназначенных Египту. В июне и в декабре 2021 года эти самолеты сфотографировали уже на аэродроме Летно-исследовательского института в Жуковском.

В январе 2022 года французское издание Air&Cosmos опубликовало материал консультанта и аналитика французского правительственного Института перспективных исследований в области национальной обороны (L'Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale - IHEDN) Антуана Буасси, в котором тот, ссылаясь на спутниковые снимки завода в Комсомольске-на-Амуре, предполагал, что Су-35, предназначенные Египту, стоят на территории КнААЗа. Еще в июне 2021 их там было 11, а к декабрю стало 15. Буасси считает, что это именно египетские Су-35, потому что их камуфляжный окрас совпадает с окрасом МиГ-29М/М2, которые Россия ранее поставила Египту. На спутниковом снимке завода 2022 года корреспондент Би-би-си насчитал 20 Су-35 в одинаковом камуфляже, который французский эксперт назвал египетским.

Что говорит обвинение о работе Сафронова в "Коммерсанте"

По поводу статьи Сафронова о контракте с Египтом следователи общались как минимум с двумя секретоносителями, говорится в опубликованном СМИ обвинительном заключении. Речь идет о показаниях бывшего замдиректора ФСВТС Константина Бирюлина и пресс-секретаря Рособоронэкспорта Вячеслава Давиденко (оба допущены к сведениям, составляющим гостайну). Давиденко, согласно документу, утверждал, что "Сафронов часто звонил ему, пытаясь выведывать вопросы военно-технического сотрудничества. "Что-то подобное", по утверждению Давиденко, касалось и поставок Су-35 в Египет.

"По этой статье [в "Коммерсанте"] Главной военной прокуратурой проводилась проверка, а в АО "Рособоронэкспорт" была назначена комиссия", рассказывал следствию Давиденко. О результатах проверок в обвинительном заключении не говорится. Публично о них не сообщалось.

Интерес журналиста к египетскому контракту подтвердил следствию и полковник в запасе Константин Бирюлин, об отставке которого с поста замглавы ФСВТС еще в 2016 году первым написал в "Коммерсанте" Сафронов.

Бирюлин рассказал об "одном из телефонных разговоров" с Сафроновым и даже точно назвал дату - 17 марта 2019 года (за 10 дней до выхода материала). В этот день Сафронов якобы "безуспешно пытался выведать у него сведения о количестве поставленных Россией истребителей "Су-35". Правда, сам Бирюлин к тому моменту уже три года не работал в ФСВТС. В обвинительном заключении его называют сотрудником АО "Тактическое ракетное вооружение". Мог ли он при этом обладать секретной информацией об истребителях - следствие не уточняет.

В обвинительном заключении упоминается также письмо АО "Коммерсантъ" от 25 октября 2021 года - о том, что публикация 2019 года о Су-35 и четыре других материала (опубликованные в 2014 и 2015 годах) были "заблокированы" на сайте издания. Согласно показаниям заместителя шеф-редактора "Коммерсанта" Александра Стукалина, материал о Су-35 был "снят с сайта по требованию Роскомнадзора". Ни в письме "Коммерсанта", ни в показаниях Стукалина, исходя из обвинительного заключения, о причинах блокировки ничего не говорилось.

Но "по результатам оперативно-розыскной деятельности" следствие пришло к выводу, что заблокированные материалы "содержат сведения, составляющие гостайну со степенью "секретно"", доступ к ним был ограничен "по требованию Роскомнадзора" именно за нарушение запрета разглашения гостайны. Никаких ссылок на конкретные документы Роскомнадзора, подтверждающие эти выводы, в обвинительном заключении нет.

Норма, позволяющая привлекать за разглашение гостайны к административной ответственности, появилась в КоАП только в 2016 году. При этом следствие утверждает, что Сафронов с 2014 года имеет "негативный опыт публикации секретной информации".

Между тем, в архиве "Коммерсанта" можно найти десятки похожих материалов о военно-техническом сотрудничестве России, которые Иван Сафронов писал на протяжении восьми лет - в том числе, о сотрудничестве с Египтом. Еще в 2011 году глава Рособоронэкспорта Анатолий Исайкин публично отвечал в интервью на вопрос журналиста "о срывах по поставкам в Ливию, Тунис, Египет".

В 2012 году Сафронов писал о том, что Египет покупает американские танки, а для России этот рынок практически закрыт. В 2013 году журналист рассказывал о расследовании "Трансперенси Интернешнл" (признано в России НКО-"иностранным агентом"), в котором говорилось, что в ряде стран, включая Египет, основной проблемой является отсутствие "элементарной подотчетности при закупках военной продукции".

В 2016 году Сафронов рассказывал о поставке комплектующих для системы "Антей-2500" в Египет, заказанных в рамках пакетного контракта на $3,5 млрд (он включает поставки нескольких дивизионов систем "Бук-М2Э", вертолетной техники, переносных зенитно-ракетных комплексов "Корнет-Э" и других вооружений). Тогда ожидалось и подписание контракта на 46 истребителей МиГ-35 - он оценивался в $2 млрд.

В 2017 году Сафронов был соавтором статьи, в которой говорилось, что Россия начнет поставлять в Египет ударные вертолеты Ка-52. В 2018 году Сафронов первым написал о том, что 3 ноября в Египте при выполнении тренировочного полета потерпел аварию один из истребителей МиГ-29М/М2, поставленный Россией в 2018 году в рамках коммерческого контракта.

А была ли гостайна?

26 марта 2019 года на оборонной выставке Lima-2019 в Малайзии замглавы "Рособоронэкспорта" Сергей Корнев заявил Интерфаксу, что контракт, о котором шла речь в публикации "Коммерсанта", еще не подписан. "Коммерсант" процитировал этот комментарий со ссылкой на новость от 18 марта.

В апреле в "Коммерсанте" разгорелся скандал из-за другого материала с участием Сафронова. В нем говорилось о возможных кадровых перестановках: отставке Валентины Матвиенко и назначении на пост спикера Совета Федерации главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. Еще через месяц - 20 мая Сафронов был вынужден уволиться из "Коммерсанта" - он отказался раскрыть руководству газеты свои анонимные источники. Вместе с ним в знак несогласия с цензурой уволились все журналисты политического блока "Коммерсанта".

На следующий же день после увольнения журналиста - 21 мая мировой суд в Москве зарегистрировал иск Роскомнадзора к "Коммерсанту". Изданию грозил штраф от 400 тысяч рублей до 1 млн рублей за "разглашение сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну" (ч. 7 статьи 13.15 "Злоупотребление свободой СМИ" КоАП РФ).

Что послужило поводом для претензий Роскомнадзора, представители "Коммерсанта" не комментировали. 3 июня издание Forbes обратило внимание, что с сайта "Коммерсанта" исчез материал "Су-35 укрепят египетскую силу" от 18 марта 2019 года. Сафронов тогда сказал Forbes, что никаких документов или уведомлений по этому делу не получал.

Через четыре дня после публикации Forbes дело в мировом суде было закрыто - рассматривать его суд не стал. Как рассказал тогда глава правового департамента "Коммерсанта" Георгий Иванов, суд признал, что в протоколе Роскомнадзора "отсутствует описание правонарушения - то есть не сказано, в чем конкретно оно состоит".