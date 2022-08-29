Сооснователя "Диссернета" Андрея Заякина задержали по делу об "экстремизме"

14 минут назад

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Автор фото, Aleksander Scherbak/TASS

В Москве по уголовному делу задержали сооснователя проекта "Диссернет" и журналиста "Новой газеты" Андрея Заякина. Поводом для возбуждения уголовного дела против него стал перевод 1 тысячи рублей фонду Алексея Навального - по некоторым данным, на следующий день после признания фонда экстремистской организацией.

Как сообщает "Новая газета. Европа", задержание произошло еще накануне, 28 августа. На ночь его оставили в изоляторе МВД на Петровке. Следствие просит назначить Заякину меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По данным издания, Заякина обвиняют по статье о финансировании экстремистской деятельности (ч.1 ст. 282.3 УК РФ). На ночь его оставили в изоляторе МВД на Петровке.

Поводом для возбуждения дела, как уточняет издание, стал перевод 1 тысячи рублей ФБК - основанному Навальным Фонду борьбы с коррупцией, который российский суд признал экстремистской организацией и запретил.

Следствие считает, что 5 августа 2021 года, то есть на следующий день после вступления в силу решения о признании деятельности ФБК экстремистской, Заякин перевел организации 1 тысячу рублей, сообщает в своем телеграм-канале Центр защиты прав СМИ (внесен в реестр "иностранных агентов").

Наказание по ч.1 ст. 282.3 УК РФ варьируется от штрафа в 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до восьми лет.

Известно, что деньги ФБК на проведение антикоррупционных расследований жертвовали десятки тысяч человек. После признания фонда экстремистским это стало грозить уголовной ответственностью.

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Заякина привезли в Басманный суд Москвы, где будут избирать меру пресечения. Следствие просит назначить ему меру пресечения в виде запрета определенных действий - такую же меру недавно применили к бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзмана, на которого завели уголовное дело о "военных фейках".

41-летний Заякин - российский ученый-физик и общественный деятель, один из основателей сетевого сообщества "Диссернет". Целью проекта стало разоблачение плагиата в диссертациях и других научных трудах, в том числе известных российских чиновников и политиков.

Заякина задержали в воскресенье, в его квартире прошел обыск, который продолжался около четырех часов, сообщает Центр защиты прав СМИ. По его данным, следователи изъяли компьютеры, телефоны и документы самого ученого, а также его жены. После обыска Заякина увезли на допрос, а ближе к полуночи предъявили обвинение и допросили в качестве обвиняемого.