Украинцы сообщают о начале наступления на Херсон. Россияне это отрицают. Что происходит?

58 минут назад

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Автор фото, Reuters

Украинские СМИ в понедельник сообщали о якобы начавшемся контрнаступлении в Херсонской области, основную часть которой российские войска захватили еще в первый месяц вторжения. Пророссийские власти называют это фейковой информацией. Что известно на данный момент?

Сообщения о наступлении вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области начались с видео, опубликованного оперативной группировкой войск ВСУ "Каховка". Видео было подписано: "109 полк ДНР отошел со своих позиций в Херсонщине".

Само видео вызвало сомнения - в СМИ прозвучали предположения, что оно постановочное и не было снято бойцом самопровозглашенной ДНР на позиции. Однако издание "Громадське" сообщило, что его источники в ВСУ подтвердили: украинские военнослужащие якобы прорвали первую линию обороны российских войск в Херсонской области, после чего один из полков отступил.

Однако из официальных лиц о начале наступления в Херсонской области заявила только глава пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк, причем довольно расплывчато: "ВСУ начали наступательные действия по разным направлениям на юге, в том числе и на Херсонщине" (Гуменюк при этом попросила меньше распространять информацию об этом, чтобы не мешать военным).

А глава офиса президента Украины Андрей Ермак ограничился фразой "Впереди наш Херсон", сопроводив ее в своем телеграм-канале сердечком. Его советник Михаил Подоляк и вовсе потребовал не "манипулировать и спекулировать информацией о ходе военных операций до официальных заявлений представителей вооруженных сил".

Российская сторона категорически отрицает начало украинского контрнаступления. Сначала глава аннексированного в 2014 году Крыма Сергей Аксенов назвал сообщения о наступлении "очередным фейком украинской пропаганды, который с готовностью подхватили на Западе". Затем слово "фейк" употребил Кирилл Стремоусов, который называет себя замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области (речь идет об оккупационной администрации).

"Наступление ВСУ - это некая иллюзия, кино. Никто никуда не наступает, никто не отступает. Это все фантазия", - цитируют его российские СМИ.

Украинские СМИ и власти уже не первый месяц говорят о перспективах контрнаступления на юге страны, в том числе в Херсонской области, оккупированной еще в марте.

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Корреспондент Русской службы Би-би-си Илья Абишев о ситуации в Херсонской области:

"Украинские медиаресурсы в понедельник сообщили о начале крупного наступления ВСУ на южном направлении с целью освобождения Херсона.

Обещания нанести сокрушительный удар на юге, отбить Херсон и прилегающие районы звучат в украинских СМИ давно. О переходе активных боевых действий с Донбасса на юг говорили и многие военные эксперты, но линия соприкосновения от Херсона до Каховского водохранилища и далее на восток до сих пор оставалась почти неизменной.

В ночь на понедельник украинская артиллерия нанесла очередные удары по автомобильным и железнодорожному мостам в Херсонской области, через которые идет снабжение российских группировок на правом берегу Днепра и которые уже были приведены в негодность - во всяком случае, для проезда тяжелой техники. Взрывы гремели и самом областном центре, в разных местах и везде сильные.

А затем с южного фронта стали поступать множественные и, как обычно бывает в условиях обострения ситуации, противоречивые сообщения.

"Войска РФ отрезаны от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма, - утверждают в украинской оперативной группировке войск "Каховка". - 109-й полк боевиков из ДНР и части десантников ВС РФ отступили с занимаемых ими рубежей в Херсонской области".

Некоторые украинские источники сообщили со ссылкой якобы на командующего ВСУ Валерия Залужного об освобождении села Сухой Ставок. Само по себе это село вряд ли представляет стратегическую значимость, но оно находится примерно в 5-6 км от украинского плацдарма на левом берегу реки Ингулец.

Назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов назвал информацию о наступлении "очередным фейком украинской пропаганды". Российские провластные источники тоже назвали сообщения украинских СМИ о прорыве российской обороны фейком, но обострение ситуации подтвердили.

"ВСУ в эти минуты пытаются прорваться на Херсонском направлении фронта при поддержке бронетехники. Подразделения ВС РФ ведут бои, активно работает артиллерия. В Новой Каховке объявлена эвакуация с рабочих мест. Жителей распределяют по бомбоубежищам и подвалам в связи с массированным обстрелом со стороны ВСУ", - сообщил телеграм-канал "Военный обозреватель".

"Информации со стороны Посад-Покровского, равно как и каких-то сведений о реальном наступлении на Херсон по-прежнему нет. Зато ВСУ пошли в атаку на другом участке фронта - со стороны Кривого Рога. На данный момент идут бои в районе Ольгино под Высокопольем в Бериславском районе Херсонской области. ВСУ бросили в бой девять танков, два из них подбиты. Сейчас украинские формирования пытаются выбить с позиций российских десантников", - пишет телеграм-канал "Рыбарь".

Би-би-си в условиях военного времени не имеет возможность проверить эти утверждения, передаваемые через телеграм-каналы.

Что в действительности происходит сейчас на южном фронте в Украине, сказать трудно. Это может быть и разведкой боем - перед подготовкой собственного наступления или с целью срыва наступления противника. Это может быть и усилением украинской информационной атаки на российские части под Херсоном.

Сведения, пусть обрывочные, о том, что тебя обходят с фланга, угрожают взять в кольцо и что ты ничего не можешь с этим поделать - всё это сильно деморализует солдат на передовой.