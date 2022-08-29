В Херсонской области убит экс-депутат "Слуги народа", перешедший на сторону России

44 минуты назад

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Автор фото, Facebook: Олексій Ковальов - народний депутат

В Херсонской области убит Алексей Ковалев - депутат Верховной рады Украины, перешедший на сторону России. Он был единственным украинским чиновником в оккупационной администрации Херсонской области и, как пишут СМИ, мог руководить вывозом урожая из региона.

Первые сообщения об убийстве Ковалева появились еще на выходных. В понедельник вечером информацию подтвердил российский Следственный комитет:

"По предварительным данным, в результате полученного огнестрельного ранения скончался заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области по сельскому хозяйству Алексей Ковалев. Нападение было совершено по месту его жительства 28 августа 2022 года. Жертвой злоумышленников также стала девушка, проживавшая совместно с погибшим", - говорилось в заявлении ведомства.

Советник главы украинской Херсонской администрации Сергей Хлань сообщил у себя в "Фейсбуке", что рядом с телом Ковалева было обнаружено ружье, зарегистрированное на него. Телеграм-канал Astra уточняет, что это помповое ружье Mossberg.

По данным телеграм-канала Baza, нападение произошло в воскресенье около 15 часов по местному времени, у Ковалева обнаружено огнестрельное ранение в голову, а его девушку ранили ножом в шею.

В Херсонской области регулярно происходят покушения чиновников, сотрудничающих с оккупационными властями. В Украине это связывают с деятельностью партизан. В начале июля в украинских телеграм-каналах появилась фотография листовки с угрозами Ковалеву - это произошло спустя несколько дней после неудачного покушения на чиновника.

Депутат-перебежчик

Алексею Ковалеву было 33 года, он родился в городе Голая Пристань Херсонской области в 1989 году, закончил Одесскую юридическую академию, владел телеканалом и занимался аграрным бизнесом.

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В 2019 году Ковалев был избран депутатом Верховной Рады, входил во фракцию партии Владимира Зеленского "Слуга народа".

После вторжения России решил вернуться в Херсон, объяснив это нуждами бизнеса и обязательствами перед своими избирателями. 28 апреля фракция "Слуга народа" приостановила членство Ковалева в партии из-за того, что он, по их данным, общался с российскими военными в Херсонской области. 3 мая Ковалева исключили из фракции.

Ковалев действительно перешел на сторону России и в оккупационной российской администрации получил должность "заместителя председателя военно-гражданской администрации Херсонской области по сельскому хозяйству".

Как сообщает издание "Агентство" со ссылкой на местных журналистов, Ковалев нужен был, чтобы курировать самую "хлебную" в Херсонской области сферу - вывоз урожая, поскольку он хорошо знал местный контекст, был знаком с фермерами и мог решать дела на таможне России, его формальный статус позволял быстро провозить грузы на территорию Крыма.

Автор фото, Facebook: Олексій Ковальов - народний депутат Подпись к фото, Алексей Ковалев занимался аграрным бизнесом, а в российской оккупационной военно-гражданской администрации был назначен зампредседателя по сельскому хозяйству

В июне Государственное бюро расследований Украины возбудило в отношении Ковалева уголовное дело, обвинив его в государственной измене. В июле он был заочно взят под стражу.

"Депутат сотрудничает с оккупационными силами Российской Федерации на временно оккупированной территории Херсонской области. Подконтрольные ему предприятия поставляют пищевую продукцию в Автономную Республику Крым с последующей реализацией на территории России, а также завозят на Херсонщину горюче-смазочные материалы из оккупированного Крыма", - говорилось в заявлении следствия.

Известие о гибели бывшего нардепа Ковалева поступило на фоне новостей о прорыве украинской армии в Херсонской области.

Почему Ковалев стал важной фигурой для воюющих сторон

Корреспондент Русской службы Би-би-си в Украине Святослав Хоменко:

Алексей Ковалев, 33-летний депутат Верховной Рады, херсонский бизнесмен-аграрий средней руки был, конечно, фигурой символической.

До российского вторжения он ничем незаурядным не выделялся, если не считать мутной истории с покупкой телеканала за деньги, якобы подаренные ему родителями. Для чего или, скорее, для кого это сделал Ковалев, так и осталось тайной.

Вскоре после начала войны, в начале апреля, Ковалев неожиданно уехал на родину, на оккупированную на тот момент Херсонщину. В соцсетях объяснял: хочет защитить семейный бизнес от мародеров, да и жителей своего округа бросать не хочет. "Все будет Украина", - заканчивался один из его постов в "Фейсбуке", написанный в те дни.

В президентской партии "Слуга народа" этого поступка Ковалева не поняли и исключили его из состава фракции в Верховной Раде. И действительно, уже спустя несколько недель Ковалев отчитался об участии в совещании куратора оккупированных территорий от Кремля Сергея Кириенко с фермерами Херсонщины. "Россия здесь всерьез и навсегда", - сообщил он о вынесенных их этого мероприятиях выводах.

С этого момента Ковалев стал крайне важной фигурой для обеих сторон войны.

Для России, которая испытывала (и испытывает) очевидные проблемы с поиском коллаборантов на захваченных землях и вынуждена импортировать чиновников для работы в оккупационных администрациях "с большой земли", Ковалев был ценнейшим ресурсом. Молодой, местный, с какими-никакими связями в регионе. Целый депутат парламента - единственный, кто открыто перешел на сторону России - если не считать эксцентричного Илью Киву, которого, к тому же, мандата оперативно лишили.

Для Украины Ковалев стал важным по этим же причинам. Депутат, да еще и от президентской партии, перебежавший на сторону оккупанта, - само существование этого персонажа выглядело как вызов и для государства, и для Владимира Зеленского лично.

В июне автомобиль Ковалева был взорван, но сам депутат остался жив. "Не дождетесь!" - обращался он тогда к своим недругам с больничной койки.

Вчерашнее покушение, совершенное в доме Ковалева в Голой Пристани, своей цели достигло. Не так важно, что стало его причиной - работа украинских спецслужб (они эту тему не комментируют) или что-то еще.

Следственный комитет России подтвердил информацию о смерти Алексея Ковалева, когда украинская армия активизировала боевые действия на херсонском направлении.

И уже сейчас ясно, что смерть Ковалева может стать сигналом для тех, кто раздумывает о вхождении в органы оккупационной власти, об участии в организации "референдума" о судьбе Херсонской области, да о любом сотрудничестве с россиянами.