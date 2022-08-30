Беспорядки в Ираке: сторонники популярного имама Муктады ас-Садра штурмовали президентский дворец, есть убитые

By Raffi Berg

BBC News

42 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Минимум 12 протестующих убиты в результате беспорядков, многие получили огнестрельные ранения

Влиятельный шиитский имам Муктада ас-Садр, одна из самых заметных фигур в политике Ирака с миллионами последователей, объявил, что уходит из политики. После этого сотни его сторонников пробились в "Зеленую зону" Багдада, где расположены иностранные миссии, и ворвались в президентский дворец.

Силовики применили огнестрельное оружие и слезоточивый газ, в город введены регулярные войска и объявлен комендантский час.

В результате столкновений погибли по меньшей мере 15 человек, и больше 200 получили ранения.

По данным турецкого информагентства Анадолу, сторонники Садра требуют отставки правительства. Двумя днями ранее Садр призвал всех, вовлеченных в политику Ирака после 2013 года, когда США вторглись в страну, покинуть свои должности (включая и блок самого Садра).

Как сообщает национальное агентство новостей Ирака INA, после начала беспорядков сам Муктада ас-Садр объявил голодовку до тех пор, пока не прекратится насилие. Офис богослова, впрочем, это официально не подтвердил.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми провел внеочередное совещание с представителями Объединенного оперативного военного командования и распорядился провести расследование убийств протестующих, поскольку, по его словам, "вооруженным солдатам было запрещено стрелять в протестующих".

Посольство Кувейта в Ираке призвало своих граждан покинуть страну, а тех, кто только планирует поехать в Ирак - отложить свои планы из-за "беспорядков, вызванных столкновением соперничающих шиитских групп".

Ранее в понедельник на улицах Багдада садристы, по сообщению агентства Франс пресс, устроили перестрелку cо сторонниками другой шиитской - проиранской - группы "Координационная структура".

Миссия ООН по содействию Ираку (UNAMI) назвала происходящее чрезвычайно опасной эскалацией и призвала все стороны избегать шагов, которые могут привести к неконтролируемому развитию событий.

"На карту поставлено само выживание государства", - предупредили представители миссии.

Соединенные Штаты также призвали к спокойствию на фоне "тревожных" сообщений о беспорядках в Багдаде.

Борьба между шиитами

Муктада ас-Садр не был вовлечен в политику напрямую, однако считается одной из самых влиятельных фигур.

Его блок получил наибольшее число голосов на выборах в октябре прошлого года, однако этого не хватило для большинства, а сторонники Садра не смогли сформировать правительство без участия своих противников, поддерживаемых Ираном - блока "Координационная структура".

Блок Садра отказался вести переговоры с соперником, поддерживаемым Ираном, и это привело страну к политическому тупику и нестабильности на несколько месяцев.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Протестующие взяли штурмом здание парламента в Ираке

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Большинство мусульманского населения Ирака поделено на две группы - шиитов и суннитов. При Саддаме Хуссейне шииты подвергались гонениям, вторжение США изменило политический порядок.

Однако теперь уже шииты враждуют между собой.

Не сумев сформировать правительство, депутаты от блока Садра покинули парламент и потребовали его роспуска. А в июле сторонники Садра протестовали против назначения предложенного "Координационной структурой" премьер-министра Мухаммеда ас-Судани.

30 июля этого года его сторонники штурмовали здание парламента, после чего устроили перед ним лагерь и сидячую забастовку.

Хамзе Хадад из Европейского совета по международным отношениям (ECFR) сказал, что неясно, какова была стратегия Садра.

"Самое страшное, что он дает своим последователям зеленый свет делать все, что им заблагорассудится", - считает Хадад.

Ранее в августе премьер-министр Казыми созвал переговоры с партийными лидерами, но садристы их бойкотировали.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Сторонники Муктады ас-Садра в последнее время дважды штурмовали парламент Ирака

Заявление об уходе из политики Муктада ас-Садр сделал после того, как аятолла Кадхим аль-Хаэри заявил, что отойдет от духовного лидерства в Ираке, и призвал своих последователей поддержать иранского аятоллу Али Хаменеи.

Правда, это не первое заявление ас-Садра об уходе из политики. На протяжении многих лет Садр занимал различные позиции, а затем менял их.

Кто такой Моктада ас-Садр

Свое заявление об уходе Садр опубликовал в "Твиттере", и в нем, в частности говорится: "Я решил не вмешиваться в политические дела, но теперь я объявляю о своем окончательном выходе на пенсию и закрытии всех [садристских] учреждений".

Некоторые религиозные объекты, связанные с его движением, останутся открытыми, как, например, мавзолей его отца.

48-летний Садр был доминирующей фигурой в общественной и политической жизни Ирака в течение последних двух десятилетий. Муктада Садр родился в религиозной шиитской семье. В 2003 году, после свержения Саддама Хуссейна он прославился антиамериканскими проповедями и интервью.

Его армия ополченцев "Махди" была одной из самых сильных в борьбе с правительственными войсками США и их союзников после вторжения, в результате которого свергли бывшего правителя Саддама Хусейна.

В 2004 году был выдан ордер на арест Садра в связи с убийством политического соперника.

Боевиков "Армии Махди" обвиняли в похищениях, пытках и убийствах сотен суннитов в ходе межобщинной резни 2006-2007 годов. Сам Садр в тот период скрылся в Иране.

В 2008 году "Армия Махди" вела бои и с регулярной армией Ирака, лояльной премьер-министру Малики. Многие из боевиков были арестованы, после чего организация Садра объявила о роспуске и разоружении боевых отрядов.

Вслед за этим священнослужитель заключил перемирие с премьером и в 2010 году даже помог ему переизбраться. Блок Садра получил несколько постов в новом составе правительства.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, У ас-Садра миллионы последователей, которых он может быстро мобилизовать и вывести на улицу

В 2011 году Садр вернулся из Ирана, но от былой конфронтации отказался и выступал с призывами к миру и единству иракского народа.

Позже Садр переименовал армию в "Бригады мира", и она остается одним из крупнейших боевых соединений в составе нынешних вооруженных сил Ирака.

Несмотря на то, что у армии Мехди были некоторые связи с Ираном, в последнее время Муктада ас-Садр дистанцировался от шиитского соседа и позиционировал себя как националиста, желающего положить конец влиянию США и Ирана на внутренние дела Ирака.

Соперничающий шиитский политический блок "Координационная структура", с которым у блока Садра были разногласия, в основном включает партии, поддерживаемые Ираном.

Садр - одна из самых узнаваемых фигур Ирака с его черным тюрбаном, темными глазами и массивным телосложением. В своих речах он защищал простых иракцев, страдающих от высокого уровня безработицы, постоянных отключений электроэнергии и коррупции.