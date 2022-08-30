Прокуратура потребовала признать экстремистской песню Оксимирона

49 минут назад

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Автор фото, ERIK PANOV

Московская прокуратура потребовала признать экстремистской одну из песен рэпера Оксимирона (Мирон Федоров). По данным российских СМИ, речь идет о песне "Последний звонок".

Соответствующий иск направлен в Замоскворецкий суд Москвы. Основанием для обращения в суд стали материалы прокурорской проверки, при которой в песне Оксимирона обнаружились "признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия", сообщила Интерфаксу представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, "видеоролики, содержащие указанный трек, размещены в свободном доступе в социальной сети и видеохостинге".

На то, что прокуратура потребовала признать экстремистским творчество Оксимирона, накануне обратила внимание "Медиазона" (признана в России "иностранным агентом").

В карточке дела на сайте суда, которую заметило издание, говорилось, что иск поступил в суд 29 августа, а ответчиком по нему значится Федоров М. Я.

Рэпер не ответил на запрос Би-би-си с просьбой о комментарии.

Что это за песня?

Оксимирон - один из самых популярных российских исполнителей и один из самых известных представителей российского рэпа.

Он открыто выступил против вторжения в Украину и после начала войны покинул Россию. За рубежом он провел серию благотворительных концертов в поддержку Украины.

Лирическим героем песни "Последний звонок", которую, по данным источников Интерфакса и РИА Новости, просит признать экстремистской прокуратура, выступает школьник, который ненавидит своих одноклассников и хочет их убить.

В 2018 году к этой песне возникли вопросы после стрельбы в колледже в Керчи. Так, в октябре 2018 года "ВКонтакте" начала блокировать любительский клип на песню "Последний звонок" - после стрельбы в колледже на ролик поступила жалоба.

В пресс-службе соцсети тогда рассказали, что фанатский клип на песню про школьника, устраивающего стрельбу, начали блокировать по требованию Роскомнадзора из-за пропаганды насилия.