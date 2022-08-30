"Требуется много усилий, чтобы простить": Меган Маркл дала большое интервью и снова пожаловалась на королевскую семью

час назад

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Автор фото, Getty Images

Меган, герцогиня Сассекская, дала большое интервью американскому изданию, в котором в очередной раз пожаловалась на жизнь в королевской семье, а также рассказала об опасениях за сына Арчи, если бы тот ходил в школу в Великобритании, и о взаимоотношениях принца Гарри со своим отцом.

Разговор опубликован в журнале The Cut.

41-летняя Меган Маркл считает, что "нарушила динамику иерархии королевской семьи одним своим существованием". Герцогиня Сассекская также отметила, что после частичного ухода из семьи они вместе с принцем Гарри были готовы переехать в одну из стран-членов Содружества наций, где смогли бы продолжать выполнять свои официальные обязанности и зарабатывать собственные деньги, однако им не разрешили сделать этого.

"По какой-то причине нам не разрешили так поступить, хотя несколько других членов семьи делают именно это", - отметила Маркл.

Меган Маркл считает, что нахождение в Великобритании могло подвергнуть ее трехлетнего сына Арчи "чрезмерному вниманию" со стороны СМИ. Она говорит, что не смогла бы отвозить и забирать Арчи из школы без того, чтобы это каждый раз не превращалось в фотосессию с толпой папарацци.

"Извините, но у меня с этим проблемы. Это не означает, что я помешана на защите частной жизни. Это делает меня сильным и хорошим родителем, защищающим своего ребенка", - отметила Меган (несколько корреспондентов, освещающих королевский двор, говорят, что ничего подобного бы не было).

На вопрос о последствиях иска герцога и герцогини Сассекских против британского издания Mail on Sunday (в 2019 году таблоид опубликовал выдержки из письма Маркл своему отцу, отправленного вскоре после свадьбы), Меган Маркл ответила: "Гарри сказал мне: во время того процесса я потерял своего отца".

Источник, близкий к королевской семье, заявил агентству PA, что принц Уэльский бы сильно расстроился, если бы узнал, что принц Гарри считает, что их отношения разрушены. "Принц Уэльский любит обоих своих сыновей", - добавил источник.

Журналистка издания Аллисон Дэвис спросила Меган Маркл, считает ли она, что между ней и королевской семьей, а также ее собственной, есть место для прощения.

"На мой взгляд, важно прощать. Невозможность простить отнимает много энергии, - ответила Маркл. - В то же время, требуется много усилий, чтобы простить. Я действительно приложила немало усилий для этого".

Автор фото, Campbell Addy for The Cut Подпись к фото, Меган Маркл заявила, что "нарушила динамику иерархии королевской семьи одним своим существованием"

Вот еще о чем рассказала Герцогиня Сассекская в интервью:

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Герцог и герцогиня Сассекские сейчас живут в городе Монтесито, штат Калифорния, где воспитывают трехлетнего Арчи и Лилибет, которой недавно исполнился годик. После ухода от королевских обязанностей они, среди прочего, заключили соглашения со Spotify и Netflix.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Принц Гарри и Меган Маркл во время интервью Опре Уинфри в 2021 году

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Принц Гарри заявил в интервью, что члены королевской семьи не могут сосуществовать так же дружно, как он и Меган (в статье рассказывается о том, как герцог и герцогиня Сассекские работают, сидя за одним столом у себя дома).

"Большинство людей, которых я знаю, и многие члены моей семьи не могут работать и жить вместе", - заявил принц Гарри.

Интервью Меган Маркл стало частью рекламной кампании подкаста герцогини Сассекской Archetypes ("Архетипы"), первый эпизод которого вышел на Spotify на прошлой неделе. Среди гостей программы - певица Мэрайя Кэри и легенда тенниса Серена Уильямс. Новый подкаст обещает "находить, вскрывать и опровергать ярлыки, которыми пытаются сдерживать женщин".