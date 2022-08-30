"Катастрофа невообразимых масштабов": треть Пакистана под водой, 33 млн пострадали

36 минут назад

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Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock Подпись к фото, Женщина стоит возле своего дома в районе Чарсадда, провинция Хайбер-Пахтунхва, 28 августа 2022 года

Разрушительные внезапные наводнения из-за небывалых муссонных дождей смыли дороги, дома и посевы, оставив после себя смертельные разрушения по всему Пакистану. По словам официальных лиц, с июня погибли не менее 1100 человек, миллионы домов разрушены.

ООН во вторник выступила с призывом собрать 160 млн долларов на экстренную помощь пострадавшим, и первые партии помощи уже начали поступать из Турции, Китая, Канады и Катара.

По словам министра климата Пакистана Шерри Рехмана, под водой оказалась треть территории страны.

"Это все один большой океан, здесь нет суши, чтобы откачивать воду", - сказала Шерри Рехман, назвав это катастрофой невообразимых масштабов, которой здесь раньше не видели.

Правительство Великобритании в субботу объявило, что выделило почти 1,5 млн фунтов стерлингов на ликвидацию последствий наводнения.

Королева Елизавета II сказала, что глубоко опечалена, узнав о трагической гибели людей и разрушениях, вызванных наводнением.

"Соединенное Королевство солидарно с Пакистаном, который приступает к восстановлению", - добавила она.

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock Подпись к фото, Затопленная улица в Новшерском районе, 29 августа 2022 года

В беседе с Би-би-си министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто-Зардари заявил, что около трети погибших - дети. По оценкам официальных лиц, более 33 млн пакистанцев - каждый седьмой житель - пострадали от этого крупнейшего в истории страны наводнения.

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock Подпись к фото, Импровизированная переправа в районе Сангхар, провинция Синд, 28 августа 2022 года

Сильные воды в долине Сват на севере страны смыли мосты и дороги, отрезав целые деревни. Тысячи людей, живущих в горной местности, получили приказ об эвакуации, но даже с помощью вертолетов власти все еще не могут добраться до всех, кто оказался в этой ловушке.

Нынешние разрушительные муссоны в Пакистане стали самыми сильными за последнее десятилетие, и правительство связывает это с изменением климата.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Беженцы дерутся, чтобы получить порцию еды от правительственного чиновника в Суккуре, провинция Синд, 29 августа 2022 год

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Наводнение в городе Пешавар, провинция Хайбер-Пахтунхва в долине Сват, 27 августа 2022 года

Те, кому удалось бежать от наводнения, теснятся в нескольких переполненных временных лагерях по всей стране.

"Жизнь здесь ужасна, на границе самоуважения", - признался агентству Франс пресс один из беженцев Фазал Малик, который ютиться в школе провинции Хайбер-Пахтунхва с еще двумя с половиной тысячей человек.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дети в лагере беженцев в школе провинции Синд, 29 августа 2022 года

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Беженцы дерутся, чтобы получить порцию еды от правительственного чиновника в Суккуре, провинция Синд, 29 августа 2022 год

Наводнение смыло почти половину урожая хлопка в Пакистане, а овощные, фруктовые и рисовые поля понесли значительный ущерб. Ущерб от наводнения, по предварительным подсчетам, будет стоить этой бедной стране больше 10 млрд долларов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В результате наводнения под водой оказались огромные территории

Провинция Синд настолько затоплена водой, что спасатели с трудом добираются до нуждающихся в помощи. "Нет ни взлетно-посадочных полос, ни подходов… нашим пилотам трудно приземлиться", - рассказал один из пакистанских военных.

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock Подпись к фото, Военные Пакистана спасают людей в районе Даду, провинция Синд, 27 августа 2022 года

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Жители Шикарпура в провинции Синд спасаются от наводнения на тракторе, направляясь к ближайшему лагерю, организованному правительством. 30 августа 2022 года

Министр планирования, реформ и развития Пакистана Ахсан Икбал предположил, что восстановление после такого наводнения может занять до пяти лет, а в ближайшем будущем Пакистан столкнется с острой нехваткой продовольствия.

И это при том, что дожди еще не закончились и правительство ожидает еще больших разрушений.