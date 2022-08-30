Центр Харькова подвергся очередному обстрелу. Что известно

час назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, В воскресенье вечером центр Харькова также подвергся российскому артобстрелу

Во вторник утром Киевский район Харькова вновь подвергся обстрелу. Погибли пять человек, семеро получили ранения, сообщил мэр города Игорь Терехов. РБК Украина сообщает о четырех погибших.

Как сообщил Терехов, после обстрела начался пожар в жилом доме в центре Харькова. "По словам спасателей есть пострадавшие - таким образом их количество растет", - пишет мэр.

По его словам, под обстрел попали пятиэтажный жилой дом и детский сад.

По словам Игоря Терехова, во вторник Харьков обстреляла российская артиллерия. "Предварительно восемь прилетов. Довольно большой квадрат, - пишет Терехов. - Пока знаем о пожаре в одном из любимейших мест отдыха харьковчан. Прилетело и к еще одному месту отдыха - выбиты окна в окрестных домах".

По сообщениям украинских СМИ, обстрел велся из дальнобойной ствольной артиллерии "Пион" калибром 203 мм. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Первая жертва обстрела погибла в Саржином Яре - популярном месте отдыха харьковчан.

"К сожалению, сегодня мы имели прилет сюда. И первая жертва именно здесь, в Саржином Яре. Очень хочу попросить харьковчан быть максимально аккуратными и осторожными. Да, это неудобно, да, хочется погулять, хочется набрать воды, окунуться, но надо прежде всего думать о жизни и сохранить жизнь", - цитируют Терехова украинские СМИ.

Тем не менее местная пресса отмечает, что на опубликованном пресс-службой мэрии видео видно, что даже обстрел Саржиного Яра не остановил отдыхающих: жители города купаются в источнике.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, А это фото от 27 августа. Харьков регулярно подвергается российским обстрелам

Местные власти призвали харьковчан оставаться в укрытиях.

"Рашисты снова обстреляли Харьков. Бьют вслепую. По мирному городу, который каждый день лечит раны, возобновляет бизнес, несмотря на войну, живет и работает, выпустили 9 снарядов! Есть погибшие и раненые", - написал он.

По мнению руководителя полиции Харьковской области Владимира Тимошко, цель обстрела одна - запугать людей, посеять панику.

"Как еще объяснить снаряды на территории детского сада, частного дома, рынка", - добавил он.