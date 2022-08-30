В Эквадоре убили и съели четырех галапагосских черепах. Это древнее животное находится под угрозой исчезновения

час назад

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Автор фото, Getty Images

В Эквадоре убили и съели четырех галапагосских черепах. После того, как в национальном парке Ла Исабела были обнаружены останки находящихся под угрозой исчезновений древних рептилий, местная прокуратура начала расследование.

Убийство находящихся под угрозой исчезновения животных было запрещено властями Эквадора с 1933 года, а позже для тех, кто на них охотится, ввели уголовное наказание до трех лет тюрьмы.

Мясо черепах когда-то считалось деликатесом, но теперь большие рептилии находятся под охраной, поскольку их численность за последние столетия сократилась в 13 раз - сейчас в мире насчитывается около 15 тыс. гигантских черепах по сравнению с 200 тыс. в XIX веке.

Несмотря на охрану и угрозу тюрьмы, только за последние два года в национальном парке Эквадора было убито более двух дюжин животных.

В сентябре 2021 года смотрители парка обнаружили в Ла Исабеле останки 15 гигантских черепах. Фотографии их пустых панцирей разошлись в социальных сетях и вызвали возмущение в Эквадоре и по всему миру. Тогда охрана парка была усилена, однако, вероятно, этого недостаточно.

Недавнее обнаружение останков еще четырех животных показало, что охота на черепах продолжается, несмотря на полный запрет.

Что известно о галапагосских черепахах

Галапагосские гигантские черепахи (также известные как слоновые черепахи) живут более 100 лет и являются одними из самых древних существ на Земле. Они - самые крупные из живущих в настоящее время сухопутных черепах и одни из самых крупных рептилий. Вес галапагосских черепах достигает более 400 кг, в длину они - более 1,8 метров.

Помимо того, что эти черепахи не живут нигде, кроме Галапагосских островов, они - живые представители периода динозавров.

Об этих черепахах миру стало известно благодаря английскому ученому-натуралисту Чарльзу Дарвину, который прибыл на Галапагосские острова в 1835 году на корабле "Бигль" и обнаружил там множество эндемиков, то есть природных элементов, существующих только в одном месте и нигде больше.

Свои находки Дарвин описал в своих знаменитых научных трудах, живой мир Галапагосских островов стал предметом его пристального изучения, но к гигантским черепахам он отнесся тогда потребительски.