"За шесть лет у власти Михаил Горбачев изменил мир". Первый и последний президент СССР умер на 92-м году жизни

31 августа 2022, 00:30 GMT Обновлено 44 минуты назад

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Автор фото, ИТАР-ТАСС Подпись к фото, Михаил Горбачев на XXVII съезде КПСС

В московской Центральной клинической больнице на 92-м году жизни скончался бывший президент СССР Михаил Горбачев.

Как сообщили в ЦКБ, он умер во вторник после тяжелой продолжительной болезни.

Российские информагентства сообщают со ссылкой на близких экс-президента, что с начала пандемии коронавируса Горбачев находился в ЦКБ под наблюдением врачей.

"Он периодически покидал больницу с соблюдением всех мер предосторожности, - приводит Интерфакс слова своего собеседника. - Коронавирус не затронул его. Сказался возраст и болезни".

Последний год он постоянно находился в больнице.

Михаил Сергеевич Горбачев был последним генеральным секретарем ЦК КПСС, а также первым и единственным президентом Советского Союза.

Горбачев - лауреат Нобелевской премии мира и учредитель Горбачев-фонда, который занимается исследованием перестройки, а также проблем российской и мировой истории.

В фонде, основанном Михаилом Горбачевым, агентству Интерфакс сообщили, что он будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом со своей супругой Раисой Горбачевой.

Дата похорон пока не определена.

"Горбачев дал нам свободу"

По словам генерального секретаря ООН, Михаил Горбачев был единственным в своем роде государственным деятелем, который изменил ход истории и сделал больше, чем кто бы то ни было, для мирного завершения холодной войны.

"Получая в 1990 году Нобелевскую премию мира, он отметил, что мир - это не единоподобие, а единство в многообразии. Он воплотил это важное понимание на практике, идя путем переговоров, реформ, прозрачности и разоружения", - говорится в заявлении Антониу Гутерриша.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачева и утром направит телеграмму соболезнований родным и близким.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что всегда восхищался отвагой и прямотой, которую Горбачев проявил в приведении холодной войны к мирному окончанию.

"Во времена путинской агрессии в Украине его неустанная приверженность открытию советского общества остается примером для нас всех", - написал Джонсон в "Твиттере".

Автор фото, Кузьмин Валентин / TASS Подпись к фото, В июле 1991 года Михаил Горбачев с супругой посетил Великобританию

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйнен воздала почести Горбачеву как достойному доверия и уважения лидеру, сыгравшему ключевую роль в окончании холодной войны, разрушении "железного занавеса" и открывшему путь к свободной Европе.

"Его заслуг мы никогда не забудем", - добавила она.

По мнению президента Франции Эмманюэля Макрона, приверженность Горбачева миру в Европе изменила историю.

"Выражаю соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева, поборника мира, чей выбор открыл России дорогу к свободе", - написал Макрон в "Твиттере".

Германские политики особо отмечают ту роль, которую Михаил Горбачев сыграл в разрушении Берлинской стены и последующем объединении Германии.

"Без Горбачева невозможно было бы представить мирных революций в странах Восточного блока, в том числе у нас", - заявила вице-президент Бундестага Катрин Гёринг-Эккард.

"Мы многим ему благодарны. Он приблизил окончание холодной войны, сделал возможным объединение Германии и придал своей стране демократический импульс. Человек убеждений, чьего голоса будет не хватать", - отметила министр образования Беттина Штарк-Ватцингер.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ставшая символом разделения Германии на две части Берлинская стена была разрушена в 1989 году, и многие немцы до сих пор признательны Горбачеву за ту роль, которую он в этом сыграл

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"Михаил Горбачев как никто другой повлиял на сближение Востока и Запада после падения железного занавеса в Европе и окончания холодной войны. Покойся с миром", - написал в "Твиттере" канцлер Австрии Карл Нехаммер.

"Горбачев дал нам свободу. Он дал свободу сотням миллионов людей в России и вокруг нее, а еще и половине Европы. Как мы в России воспользовались подаренной нам свободой, этой великой возможностью - это уж наша ответственность", - прокомментировал известие о кончине бывшего президента СССР российский политик, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

По его мнению, немногие лидеры в истории оказали такое решающее влияние на свое время.

"За шесть лет у власти Михаил Горбачев изменил мир", - написал в своем телеграм-канале Явлинский, занимавший в 1990 году должность заместителя председателя Совета министров РСФСР.

Горбачева приняли бы с восторгом в любой стране планеты, но он остался в России, где ему было чрезвычайно нелегко от массового непонимания и неприятия, полагает Явлинский.

"Горбачев, обладавший неограниченной властью, ничего у своей страны и своего народа не украл. Когда ему нужны были деньги для его благотворительного фонда, президент СССР снимался в рекламе", - напомнил политик.

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