Вопреки традиции: Елизавета II назначит нового премьер-министра у себя в Балморале

45 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, 96-летняя Елизавета провела свой традиционный летний отпуск в Шотландии

Букингемский дворец заявил, что королева будет назначать следующего премьер-министра не в Лондоне, как это обычно происходило раньше, а останется в своей шотландской резиденции Балморал, куда и отправятся 6 сентября новый премьер и Борис Джонсон.

За время своего 70-летнего правления 96-летняя королева назначала новых глав британского правительства (уже 14), принимая их в Букингемском дворце.

По всей видимости, решение было принято, чтобы помочь новому премьер-министру четче планировать свое расписание и избавить его (или ее) от возможных неожиданностей, связанных с изменением состояния здоровья монарха.

За день до встречи в Балморале будет объявлен новый лидер Консервативной партии - Лиз Трасс или Риши Сунак, - который и станет следующим премьером Великобритании.

Ожидается, что Борис Джонсон объявит королеве о своей отставке на следующий день, а вскоре после этого монарх назначит его преемника.

Букингемский дворец ранее заявлял, что королева прервет свое пребывание в Балморале, чтобы встретиться с новым премьер-министром - уже 15-м за 70 лет ее правления. Но в итоге принято иное решение.

Почему план изменился

Шон Куглан, корреспондент по делам королевской семьи

Всего три недели назад ожидалось, что королева после летних каникул в Балморале отправится в Лондон, чтобы принять нового премьер-министра и поручить ему формирование правительства.

Но теперь этот план изменился, и кто бы ни стал 15-м за 70-летнее правление Елизаветы II премьером, аудиенция состоится в шотландском доме монарха, а не в Букингемском дворце.

Это позволяет будущему премьер-министру четче спланировать свой рабочий график и избежать каких-либо изменений в последнюю минуту - на случай, если у Ее Величества вновь возникнут проблемы с мобильностью и она не сможет путешествовать.

Да, такое решение, вероятно, вызовет опасения по поводу состояния здоровья монарха в последние недели.

Но это также свидетельствует о твердой решимости 96-летней королевы продолжать выполнять свои конституционные обязанности главы государства, где бы она ни находилась.

Просто традиция

Елизавета II проводит свой обычный летний отпуск в Шотландии с семьей и гостями. Обычно она остается в поместье с августа по октябрь.

В последние месяцы королева страдала от постоянных проблем с мобильностью, а в феврале этого года перенесла коронавирус.

Из-за этого она пропустила несколько мероприятий - открытие парламента, концерт по случаю ее платинового юбилея и приуроченные к нему же скачки.

Но представитель Букингемского дворца сообщил, что решение о переносе этого мероприятия было принято заранее, чтобы следующему премьер-министру не пришлось менять свои планы в последнюю минуту.

Как глава государства, королева обязана назначить премьер-министра, который официально возглавляет правительство Ее Величества.

По словам конституционного эксперта профессора Вернона Богданора, все британские премьеры, кроме одного, назначались в Букингемском дворце еще со времен правления королевы Виктории.

Единственное исключение - Герберт Генри Асквит, которому для этого пришлось в 1908 году отправиться к Эдуарду VII во французский город Биарриц.

Профессор Богданор сказал Би-би-си, что "конституционных оснований" для назначения нового премьер-министра в каком-то особом месте не существует.

Он пояснил: "Я думаю, что королева пожмет руку новому премьер-министру и, возможно, обсудит проблемы, с которыми тому придется столкнуться. Нет никаких конституционных причин, по которым новый премьер-министр не может быть назначен в Балморале. Надо полагать, что королеве в ее возрасте бессмысленно ехать в Лондон на чисто формальную церемонию".

Личная прерогатива суверена

Согласно Королевской энциклопедии, назначение премьер-министра является "одной из немногих оставшихся личных прерогатив суверена".

Монарху не нужно консультироваться с кем-либо, прежде чем вызвать лидера, имеющего абсолютное большинство мест в Палате общин, и возложить на него обязанность формирования правительства.

Церемония никогда не транслируется по телевидению, но нам известно, что происходило на предыдущих встречах.

Когда потенциального премьер-министра вызывают к королеве, монарх задает вопрос, сформирует ли он или она правительство.