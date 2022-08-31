Страны ЕС полностью приостановят упрощенный режим выдачи виз россиянам

час назад

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Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS

Страны ЕС во время двухдневной встречи министров иностранных дел в Праге не смогли согласовать запрет на выдачу виз гражданам России - вместо этого они решили расторгнуть соглашение об упрощенной выдаче виз. Мнения европейских политиков по этому поводу разделились: страны Балтии и Финляндия требовали согласованного решения Евросоюза о невыдаче виз, а Германия и Франция были против.

Евросоюз приостановит действие соглашения с Россией от 2007 года, упрощающее выдачу виз, но полного запрета не будет, поскольку по этому поводу нет единодушного мнения, написал в среду в "Фейсбуке" глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Страны ЕС достигли политической договоренности о полной приостановке действия соглашения между ЕС и Россией об упрощенном визовом режиме, подтвердил позже верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель: "Это значительно сократит число новых виз, выдаваемых странами ЕС. Это будет сложнее, это займет больше времени".

Сийярто напомнил, что Венгрия наряду с некоторыми другими странами ЕС выступает против запрета на выдачу виз гражданам России. Он также сообщил, что его страна подписала соглашение с российским "Газпромом" о дополнительных поставках газа с 1 сентября, пишет Рейтер. В адрес Венгрии ранее звучали упреки в недостаточно жестком отношении к Москве после начала российского вторжения в Украину.

Министры иностранных дел стран ЕС проводили традиционную неформальную встречу в Чехии. Источники газеты Financial Times и агентства Рейтер еще в начале недели анонсировали приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией.

Министры могут договориться об ужесточении выдачи виз и начать обсуждение более широкого запрета на туристические визы, хотя согласия по этому поводу нет, говорил Рейтер на условиях анонимности европейский дипломат. "[Приостановка] соглашения об упрощении формальностей будет первым шагом", - объяснял он.

Отмена упрощенного режима означает, что граждане России будут платить 80 евро вместо 35 евро за визы стран ЕС, а процедура выдачи станет более длительной, пишет Рейтер (и потребует больше документов от тех, кто подается на визу, а сроки действия визы могут сократиться).

Чехия, председательствующая сейчас в ЕС, еще в июне прекратила выдачу обычных виз россиянам и настаивает на запрете виз для российских туристов на территории всего ЕС. Глава МИД Чехии Ян Липавский призвал не только включить приостановку выдачи туристических виз в восьмой пакет санкций против России, но и не пускать россиян с уже действующими туристическими визами.

Эту же идею в первую очередь продвигают страны Балтии, с ними солидаризировалась Финляндия. Власти Финляндии в августе сократили число выдаваемых россиянам туристических виз в 10 раз на фоне призывов некоторых стран ЕС полностью прекратить выдачу туристических виз.

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Германия и некоторые другие члены Евросоюза, а также еврокомиссар Боррель выступили против такого шага, утверждая, что он может нарушить правила ЕС и отрезать пути отъезда из России для противников власти.

"Я не думаю, что прекращение отношений с населением России поможет, - заявлял Борель. - Не думаю, что эта идея будет встречена с необходимым [для принятия решений в ЕС] единодушием".

Однако после встречи в Праге он признал, что увеличившееся число пересечений границы России с соседними государствами можно считать угрозой безопасности для этих государств. "Кроме того, мы видели, как много россиян путешествуют на отдых и за покупками, как будто в Украине не идет война", - добавил он.

Глава МИД Германии Анналена Бербок накануне высказалась за прекращение выдачи многократных и многолетних виз гражданам России. При этом она подчеркивала, что ей и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу важно не лишать возможности выехать из России тех, кто "имеет смелость противостоять режиму". По ее словам, это могут быть не только оппозиционеры и журналисты, но и студенты.

Вместо прекращения выдачи россиянам виз страны ЕС могут договориться о замедлении и удорожании этого процесса, сообщало издание Politico, цитируя позицию представителей Германии и Франции.

"Нам необходимо вести стратегическую борьбу за "сердца и умы" россиян - по крайней мере тех его частей, которые не отвернулись от Запада окончательно", - было сказано в меморандуме, который, по данным издания, разозлил тех, кто настаивал на широкомасштабном запрете".