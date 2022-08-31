Противоречивые воспоминания: реакция постсоветских стран на смерть Горбачева

43 минуты назад

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Михаил Горбачев был последним генеральным секретарем ЦК КПСС, а также первым и единственным президентом Советского Союза. В каждой постсоветской стране Горбачева вспоминают по-своему. И не всегда добрым словом. Би-би-си собрала реакцию политиков из стран Восточной Европы, Центральной Азии и СНГ.

Беларусь

Александр Лукашенко высказал соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева лишь ближе к вечеру 31 августа.

"Михаил Сергеевич внес большой личный вклад в разрядку международной напряженности и глобальное ядерное разоружение в конце двадцатого столетия... Он искренне верил в возможность переустройства общества на принципах гласности, народовластия и открытости", - заявил он.

В прошлом году - на 30-летие Беловежских соглашений, зафиксировавших распад СССР, - Лукашенко назвал Горбачева одним из виновников развала страны.

Украина

Автор фото, AFP via Getty Images Подпись к фото, Жители Украины принимают участие в акции протеста против Горбачева в Киеве 6 июля 1991 года

Смерть Михаила Горбачева никто из украинских топ-политиков не комментировал.

Святослав Хоменко, корреспондент Би-би-си в Киеве:

Вряд ли кто-то из официальных представителей Киева отправил семье Горбачева сообщения со словами сочувствия.

Скорее всего, это связано с тем, что несколько лет назад Горбачев, который до того вроде как и высказывался против авторитарных методов Владимира Путина, поддержал аннексию Россией Крыма. Мол, грех демократу, давшему свободу народам Советского Союза, выступать против "свободного волеизъявления" крымчан, которое привело их в лоно России.

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В Киеве с престарелой легендой вступать в полемику не стали: в массовом сознании он превратился в одного из "хороших русских", которые вроде как и за мир и дружбу, но ведь "не все так однозначно". У многих украинцев есть такие родственники в России, доказывать им что-то, как правило, бесполезно. В 2016 году Служба безопасности Украины запретила ему въезд на территорию страны.

Но с момента этого заявления Горбачев окончательно стал частью не украинской, российской истории.

Ведь если смотреть на роль Горбачева в истории из Киева, то говорить, что это он развалил СССР, было бы очень большим преувеличением. Колосс на глиняных ногах умер своей смертью, Горбачеву оставалось только ее зафиксировать. Горбачев не дал Украине независимость: она взяла ее сама, на многотысячных митингах и на референдуме о независимости 1 декабря 1991 года.

Поэтому "при Горбачеве" для современного украинца - это не только и не столько гласность и перестройка, демократия и свобода. Это еще и вырубка уникальных виноградников в украинском Крыму, взрыв на Чернобыльской АЭС и принудительная первомайская демонстрация в центре Киева спустя неполную неделю после аварии, это смерть великого поэта и диссидента Василия Стуса в пермской зоне.

Поэтому для нового поколения украинцев - и в том числе, для представителей нынешней украинской власти - Горбачев уже давно стал просто портретом на странице в учебнике истории. Если империя, к которой принадлежала Украина, канула в Лету, точно так же рано или поздно должен был умереть ее последний император. На фоне войны, которую Украина ведет против наследника этой империи, тут не до рефлексий.

Литва и Латвия

В январе 1991 года, когда все три балтийские республики уже объявили о независимости от СССР, в Риге и Вильнюсе советские военные попытались разобрать возведенные баррикады. Это обернулось десятками смертей

Сначала советские военные начали занимать стратегические объекты, потом сотни тысяч сторонников независимости собрались на их защиту. В ночь на 13 января танки въехали в толпу людей у Вильнюсской телебашни, погибли 15 человек. Затем в Риге произошла перестрелка между пролатвийской милицией и просоветским ОМОНом, погибли в общей сложности девять человек.

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Оксана Антоненко, корреспондент Би-би-си в странах Балтии:

Михаил Горбачев никогда не признавал, что отдавал приказ использовать силу. Однако предотвратить насилие генсек не смог, в том числе потому, что поддерживая либерализацию CCCР, он жестко выступал против идеи независимости советских республик.

Бывший глава литовского движения за независимость "Саюдис" Витаутас Ландсбергис, комментируя смерть последнего советского лидера, сказал, что Горбачев никогда не был самостоятельным политиком: "Вот так он и остался только винтиком, актером, а не личностью".

Его внук, действующий министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сказал, что литовцы запомнят Горбачева как человека, чьи солдаты стреляли по безоружным людям: "Его военные убивали мирных жителей, чтобы продлить оккупацию нашей страны его режимом".

Президент Латвии Эгилс Левитс сказал, что СССР развалился при большой роли балтийских народов, "вопреки воле Горбачева".

Страны Центральной Азии

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон стал первым (и почти единственным) из глав государства стран СНГ, кто выразил соболезнования семье Горбачева.

"Опечалены известием о кончине Михаила Сергеевича Горбачёва. Выражаем наши искренние соболезнования и слова поддержки всем родным и близким покойного. В эти скорбные часы желаем им душевной стойкости и терпения", - говорится в официальном сообщении от имени президента.

31 августа Кыргызстан отмечает День независимости. С самого утра президент Кыргызстана Садыр Жапаров принимает поздравления от глав других стран, в том числе от Владимира Путина и Джо Байдена. Смерть Горбачева он пока никак не прокомментировал. На эту тему пока высказался лишь первый президент страны - Аскар Акаев, находящийся в изгнании в Москве.

"Горбачев - был одной из самых значимых политических фигур 20 века и, несомненно, сыграл важную роль в становлении независимости и демократии всех бывших советских республик. Он не воспрепятствовал объявлению своей независимости в 1991 году Кыргызстаном, другими словами поддержал ее независимость и является ключевой фигурой и для истории Кыргызстана", - сказал Акаев.

В Узбекистан новость о смерти Горбачева также пришла в разгар подготовки к празднованию Дня независимости (Ташкент отмечает его 1 сентября). Посещая Музей памяти жертв репрессий, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сказал, что "Советский Союз пытался подавить свободолюбие узбекского народа". Но Горбачева Мирзиеев никак не упомянул.

Первые лица Туркменистана пока тоже не высказались о кончине Горбачева.

Наргиза Рыскулова, корреспондент Би-би-си в странах Центральной Азии:

Наверное, одни из самых тяжелых ассоциаций имя Горбачева вызывает у жителей Казахстана. Речь о Желтоксане. В 1986 году Горбачев своим личным решением снял с должности первого секретаря Компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева и назначил вместо него Геннадия Колбина из Ульяновска. Это привело к восстанию в Казахстане. Власти приняли решение жестко подавить мирные демонстрации при помощи солдат, вооруженных саперными лопатками. Погибло двое, были ранены более 1700 человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев смерть Горбачева пока никак не прокомментировал.

Азербайджан

В Азербайджане Горбачева чаще ассоциируют не с распадом СССР, а с вводом советских войск в Баку в январе 1990 года, когда разгонявшие митинги солдаты убили больше сотни гражданских.

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По словам политолога и депутата парламента Азербайджана Расима Мусарбекова, Горбачева воспринимают не только как человека, реформировавшего СССР. В Баку считают, что Горбачев "дореформировался до его распада", но это, в свою очередь, привело к независимости Азербайджана. Также, при попустительстве Горбачева, по его словам, начался конфликт в Карабахе.

"Он санкционировал ввод войск, хотя это можно было сделать в мягкой форме... На примере Азербайджана он хотел преподнести урок остальным, Азербайджан ему было не жалко", - считает Мусарбеков.

Магеррам Зейналов, корреспондент Би-би-си в Азербайджане