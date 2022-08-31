“Крайне противоречивая фигура”. Как российская пропаганда отреагировала на смерть Михаила Горбачева

10 минут назад

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Автор фото, Peter Turnley/Getty Images

Мировые лидеры и СМИ сегодня описывают Михаила Горбачева как одного из самых значимых политических деятелей последней четверти XX века, высоко оценивая его усилия для разрушения "железного занавеса" и окончания холодной войны. Российские официальные лица, напротив, ограничились наследие первого и единственного президента СССР предпочли не оценивать. А государственная пропаганда и вовсе назвала его "крайне противоречивой фигурой", искренность которой "иногда становилась причиной ошибок".

Смерть любого политического деятеля, как правило, провоцирует дискуссии о его наследии. Многие западные лидеры описывали сегодня Михаила Горбачева как едва ли не самую значимую фигуру в мировой политике последней четверти XX века. Они назвали его "редким лидером", "уникальным политиком", "примером для нас всех", "поборником мира", "человеком убеждений".

В заслугу Горбачеву поставили окончание холодной войны, разрушение "железного занавеса", "придание своей стране демократического импульса". За лестными эпитетами никаких оговорок не следовало.

В России реакция на смерть Горбачева появилась с большой задержкой.

ПОЗДНИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Владимиру Путину, который не раз критически высказывался о развале СССР, называя его и крупнейшей геополитической катастрофой XX века, и трагедией, и "распадом исторической России", потребовалось почти 12 часов для публичного выражения соболезнований. В телеграмме Путина говорится, что Горбачев возглавил страну "в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов".

От оценок наследия первого и единственного президента СССР Путин ушел, отметив лишь, что Горбачев "стремился предложить свои решения назревших проблем".

Политолог Татьяна Становая назвала телеграмму Путина с соболезованиями "вымученной". "Видно, как, с одной стороны Путину приходится признавать масштаб исторической роли Горбачева, но только в мировой политике ("оказал огромное влияние на ход мировой истории"), но с другой, - есть желание занизить роль внутри страны (понятно, как Путин относится к перестройке и распаде СССР)", - написала она в своем телеграм-канале.

Вслед за Путиным, сдержанные соболезнования выразили и бывший президент России, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, и глава правительства Михаил Мишустин. Руководители обеих палат Федерального собрания до сих пор молчат.

ЧТО СКАЗАЛИ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ

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Российская пропагандистская машина, не получив точного сигнала о том, как нужно освещать смерть Горбачева, сделала выбор в пользу его "неоднозначности".

Например, в утреннем новостном сюжете на Первом канале рассказали, что "при Горбачеве произошла череда исторических событий мирового масштаба". Но не забыли подчеркнуть, что "его всегда считали крайне противоречивой фигурой в новейшей отечественной истории", а его "стремление изменить социалистическую модель развития в итоге обернулась кризисом в экономике и общественно-политической жизни страны".

"Посмотрел сюжет 1 канала про смерть Горбачева в 9 утра. Спокойная, уместная для обстоятельств подача - но на всякий случай с негативными закладками. Возникает подозрение, что внятного темника за ночь не поступило", - написал политолог Михаил Виноградов в своем телеграм-канале.

Похожий подход был в новостях на НТВ и России 1.

На НТВ Горбачева "запомнили как одного из самых масштабных, и как следствие, самых неоднозначных государственных деятелей своей эпохи". В новостном сюжете говорилось, что "есть те, кто благодарит Горбачева за свободу слова, за окончание холодной войны, за искренность, которая иногда становилась причиной его ошибок" .

Его также назвали "отцом перестройки, автором крупнейших демократических реформ в государстве". Также диктор сообщил, что в России Горбачева "критикуют за наивную веру в дружбу с Западом: в свое время Горбачев не стал требовать письменных гарантий нерасширения НАТО на восток".

ДРУГИЕ ПРОПАГАНДИСТЫ

Российские пропагандисты, конечно же, поставили в вину Горбачеву развал Советского Союза.

Ведущий Владимир Соловьев в своей ежедневной передаче "Cоловьев LIVE" возмущался безволием и слабостью "человека, который за шесть лет разрушил нашу с вами родину".

"За шесть лет предал весь социалистический лагерь. Понимал ли, что он делал? Нет, не понимал! Я думаю, что, даже умирая, он себе в этом не признался. Он ничего не понял. Но он увидел войну, и не одну, и каждая из этих войн на его совести. Потому что они все - результаты развала великого Советского союза, моей и вашей родины", - заявил Соловьев.

Заместителя гендиректора "Газпром-медиа" Тину Канделаки этот факт тоже тревожил, но она рада, что "последствия некоторых ошибок можно исправить, и мы это обязательно сделаем".

Глава RT Маргарита Симоньян полагает, что со смертью Михаила Горбачева наступило "время собирать разбросанное".

"По-христиански жаль" Горбачева лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому. Но эти эмоции оказались у него не единственными. "Жаль и ту великую страну, процессы по развалу которой начались как раз в эпоху "перестройки" и "нового мышления" и сыграли на руку тем, кто стремился стереть СССР с политической карты мира", - добавил Слуцкий.

Впрочем, все это не означает, что в ближайшее время линия государственной пропаганды не изменится. Повлиять на это может несколько факторов.