Вокруг Запорожской АЭС усилились бои в день приезда инспекторов МАГАТЭ

1 сентября 2022, 08:31 GMT Обновлено 38 минут назад

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Автор фото, Reuters

В четверг эксперты ООН по атомной энергии выехали из Запорожья на захваченную российскими войсками атомную электростанцию. Им предстоит оценить ущерб, нанесенный АЭС в ходе боевых действий, которые, судя по сообщениям с фронта, в день визита инспекторов МАГАТЭ только усилились.

В четверг утром российские оккупационные власти Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, заявили, что жилые кварталы города подверглись массированному обстрелу со стороны украинских войск. Затем от них последовало сообщение о высадке украинского десанта. Вскоре минобороны России заявило, что российская армия якобы потопила две баржи с десантом ВСУ возле Энергодара.

Генштаб ВСУ тоже сообщал о боях возле АЭС, а глава Запорожской области Александр Старух заявил, что российские войска обстреливают маршрут миссии МАГАТЭ, по которому планировалось добраться до ядерного объекта.

"Передовая группа ООН не может продолжать движение по соображениям безопасности", - написал Старух в своем телеграм-канале.

В свою очередь украинский "Энергоатом" заявил об обстрелах самой АЭС.

"Сегодня, 1 сентября 2022 года, в 4:57 в результате очередного минометного обстрела российскими войсками площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок. Кроме того, повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ. В переходном режиме произошло обесточивание неработающего энергоблока №2 с запуском дизель-генераторов", - утверждает украинская компания.

Оперативно проверить заявления представителей воюющих сторон не представляется возможным.

"Наша миссия направлена на предотвращение ядерной аварии"

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что миссии известно об активизации боевых действий в районе АЭС, но она настаивает на своих планах посетить объект и встретиться с персоналом.

"Зайдя так далеко, мы не останавливаемся", - сказал Гросси.

По последней информации от украинского "Энергоатома", сейчас миссия МАГАТЭ находится на украинском контрольно-пропускном пункте примерно в 20 км от линии фронта.

Автор фото, Getty Images

Миссия МАГАТЭ прибыла в город Запорожье, находящийся под контролем украинских сил, в среду. Посещение атомной электростанции, расположенной на южном берегу Каховского водохранилища на оккупированной российскими войсками территории, запланировано на четверг.

"Наша миссия направлена на предотвращение ядерной аварии", - сказал накануне Гросси.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта, на вторую неделю войны

В августе глава МАГАТЭ заявлял, что ситуация на захваченной в марте Россией Запорожской АЭС полностью вышла из-под контроля: "Риски очень серьезные, ситуация крайне опасна".

Украинские власти уже несколько раз проводили учения по ликвидации последствий утечки радиации.

Автор фото, STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE

Миссия МАГАТЭ на АЭС - это шаг к ее деоккупации и демилитаризации, сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко. В Москве заявляют, что пока не намерены выводить свои войска с атомной станции.

По утверждениям украинской стороны, Россия использует сооружения АЭС в качестве прикрытия для обстрелов украинских городов, зная, что ВСУ будет трудно открыть ответный огонь. Кроме того, Киев регулярно обвиняет в обстреле атомной станции и Энергодара российские войска.