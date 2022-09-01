Глава совета директоров "Лукойла" найден мертвым под окнами больницы

11 минут назад

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Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS

В Москве найден мертвым председатель совета директоров российской нефтяной компании "Лукойл" Равиль Маганов. Он упал из окна Центральной клинической больницы.

Утром в четверг о смерти Маганова сообщили российские СМИ, ссылаясь на собственные источники.

"Сегодня утром Маганов выпал из окна палаты ЦКБ. От полученных травм он скончался", - сообщил источник агентства Интерфакс. "Коммерсант" отмечает, что топ-менеджер, предположительно, выпал из окна на шестом этаже здания. В больнице, по данным газеты, он находился в связи с тяжелым сердечно-сосудистым заболеванием.

Вскоре гибель Маганова подтвердили официально - в ЦКБ и в Следственном комитете, причем в СКР "Коммерсанту" сообщили, что речь может идти о самоубийстве. Пока идет доследственная проверка, о возбуждении уголовного дела не сообщалось.

67-летний Маганов работал в "Лукойле" с 1993 года. С 1994 года он являлся первым вице-президентом компании, курировавшим вопросы, связанные с разведкой и добычей. Маганов стал председателем совета директоров нефтяной компании в 2020-м после смерти его предшественника Валерия Грайфера. Брат Маганова - гендиректор "Татнефти" Наиль Маганов.

"Лукойл" пока не комментировал смерть председателя совета директоров. После начала полномасштабной войны в Украине компания попала под санкции Великобритании. В санкционные списки, в частности, попал президент компании Вагит Алекперов, после чего тот покинул все свои должности в "Лукойле". Ушел из компании и ее вице-президент Леонид Федун, который был одной из ключевых фигур в "Лукойле".

В начале марта совет директоров "Лукойла" выступил против войны. На сайте компании было опубликовано заявление с призывом прекратить вооруженный конфликт в Украине. В нем говорилось, что компания "выражает свою озабоченность по поводу продолжающихся трагических событий на Украине и глубочайшее сочувствие всем, кого коснулась эта трагедия".