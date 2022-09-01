Пытки на "стульях-тиграх", стерилизация и дубинки. ООН подозревает Китай в преступлениях против человечности в Синьцзяне

31 минуту назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Китай обвиняют в содержании под стражей без суда и следствия сотен тысяч мусульман в западно-китайской провинции Синьцзян

Эксперты ООН обвинили власти Китая в жестком обращении с мусульманами-уйгурами в западно-китайской провинции Синьцзян. Авторы доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не исключают, что своими действиями власти КНР могли совершить преступления против человечности.

48-страничный доклад УВКПЧ о ситуации в Синьцзяне, работа над которым велась больше года, среди прочего включает рассказы бывших заключенных секретных лагерей (которые КНР называет "школами воспитания"), подвергшихся издевательствам и пыткам.

Масштабы произвольного и дискриминационного задержания членов уйгурских и других преимущественно мусульманских групп "могут представлять собой международные преступления, в частности, преступления против человечности", говорится в заявлении УВКПЧ.

По данным ООН, жертвами жесткого обращения со стороны властей могли также стать жители региона, не исповедующие ислам. Пекин назвал отчет ООН "фарсом", организованным Западом и основанным на "дезинформации и лжи, которая была сфабрикована антикитайскими силами".

Подпись к фото, Один из немногих попавших в открытый доступ кадров из центра содержания уйгуров. Вероятно, здесь мы видим процесс "перевоспитания".

"Эта так называемая "оценка" - политизированный документ, который игнорирует факты и полностью разоблачает намерение США, западных стран и антикитайских сил использовать права человека в качестве политического инструмента", - говорится в заявлении КНР.

Власти Китая опубликовали собственный доклад (объемом более 120 страниц), в котором говорится о стабильности, которую привнесла программа по "дерадикализации" и "центры профессионального образования и обучения" в Синьцзяне.

В последние годы корреспонденты Би-би-си неоднократно публиковали собственные расследования о нарушении прав уйгуров, в их репортажах содержалось множество свидетельств о пытках, изнасилованиях и кампании по стерилизации женщин.

О чем говорится в докладе?

Правозащитники ООН опросили 26 человек, побывавших в секретных лагерях, которые китайские власти создали для "перевоспитания" уйгуров. Две трети этих людей заявили, что подвергались обращению, "равносильному пыткам или другим формам жестокого обращения".

Бывшие заключенные рассказали, что их сажали в так называемые "стулья-тигры" (в докладе они описываются как кресла, в которых людям фиксируют руки и ноги), избивали электрическими дубинками, подолгу содержали в одиночных камерах и подвергали допросам с выливанием воды на лицо.

Некоторые рассказали, что столкнулись с принудительным лечением и "дискриминационным принуждением к исполнению политики планирования семьи и контроля над рождаемостью". В частности, авторы доклада выражают озабоченность в связи с данными о том, что женщин в Синьцзяне принуждали делать аборты и операции по стерилизации, чтобы снизить рождаемость.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что находилась под огромным давлением относительно того, публиковать ли этот доклад

В докладе также говорится о том, что Китай использовал расплывчатые формулировки в законах о национальной безопасности для ограничения прав меньшинств и создания "систем произвольного задержания".

Всемирный уйгурский конгресс приветствовал выводы доклада и призвал к незамедлительной международной реакции. "Несмотря на решительные опровержения со стороны китайского правительства, теперь ООН официально признала, что там происходят ужасные преступления", - сказал исполнительный директор Уйгурского правозащитного проекта Омер Канат.

В Синьцзяне проживают около 12 млн уйгуров, преимущественно исповедующих ислам. По оценкам правозащитных организаций, с начала кампании по "перевоспитанию уйгуров" более миллиона человек были задержаны и отправлены в лагеря.

Автор фото, OZAN KOSE/AFP Подпись к фото, Члены уйгурской общины в Турции долгое время призывали ООН расследовать так называемые "школы перевоспитания" в КНР

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США и законодатели ряда других стран ранее расценили действия Китая в Синьцзяне как геноцид, но ООН не стала выдвигать такие обвинения.

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что расследование нарушений прав человека по отношению к уйгурам в Китае продолжалось больше года. Однако публикация доклада несколько раз откладывалась, поэтому некоторые правозащитные группы на Западе заподозрили Пекин в попытках добиться от УВКПЧ исключения из документа обвинений в адрес властей страны.

На прошлой неделе Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что находилась под огромным давлением относительно того, публиковать ли этот доклад. Комментируя задержки, комиссар отметила, что стремление к диалогу с Пекином по поводу доклада не означает, что она закрывает глаза на его содержание. Однако международная правозащитная организация Amnesty International назвала перенос публикации документа "непростительным".

К чему приведет публикация доклада?

Доклад ООН, вне сомнения, - позор для Китая, считает корреспондент Би-би-си по азиатскому региону Тесса Вонг. Однако это всего лишь очередное звено в длинной цепочке расследований, разоблачающих жесткие действия властей КНР в отношении мусульман-уйгуров. Пекин продолжает отрицать, что виновен в каких-либо нарушениях.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Многие жители КНР не слишком много знают о проблеме нарушения прав уйгуров. Это связано с тем, что эта тема остается запретной, публикации об уйгурах подвергаются жесткой цензуре.

Сейчас мяч на стороне мирового сообщества - уйгурские правозащитники призывают к созданию специальной комиссии по расследованию преступлений и просят международные компании разорвать связи с теми, кто помогает китайскому правительству в его обращении с уйгурами.

Но приведет ли усиление международного давления к реальным изменениям - вопрос спорный. В своем новом отчете Пекин утверждает, что Синьцзян стал "социально стабильным и экономически развитым регионом" - власти КНР даже назвали это "величайшим достижением в области прав человека".

Внутреннее давление на правительство Китая тоже маловероятно. Проблема нарушения прав уйгуров никогда не была приоритетной для многих жителей КНР, в основном потому, что эта тема остается запретной, а публикации об уйгурах подвергаются жесткой цензуре.

Судьба уйгуров зависит от того, когда китайское правительство решит, что полностью победило то, что оно называет "угрозой терроризма и радикализма в обществе". Можно только догадываться, когда оно придет к такому выводу - если это вообще произойдет.

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