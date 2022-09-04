"Байден - враг государства". Что мы услышали на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании

Кайла Эпштейн

Уилкс-Барре, Пенсильвания

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Дональд Трамп назвал обыск ФБР "пародией"

На своем первом после обысков ФБР митинге Дональд Трамп назвал президента Джо Байдена "врагом государства" и пожаловался, что Байден использует ФБР как инструмент в борьбе с ним, его политическим противником.

Выступая перед тысячами сторонников в Уилкс-Барре, штат Пенсильвания, экс-президент заявил, что рейд, в ходе которого федеральные агенты искали конфиденциальную документацию, был "одним из самых шокирующих злоупотреблений властью со стороны любой администрации в истории Америки".

Трамп посетил Пенсильванию, чтобы поддержать двух кандидатов от республиканцев, идущих на выборы.

Доктор Мехмет Оз баллотируется в Сенат США, а сенатор штата Дуг Мастриано претендует на то, чтобы стать следующим губернатором Пенсильвании.

Оба они, однако, говорили недолго - митинг в субботу вечером главным образом был посвящен одному человеку: Трампу.

Первую часть своей почти двухчасовой речи 76-летний Трамп посвятил обыску, который провела ФБР в его поместье во Флориде в начале августа.

Агенты ФБР, проводившие обыск, обнаружили десятки пустых папок с пометкой "секретно", а в его личном кабинете изъяли совершенно секретные документы.

В отношении бывшего президента ведется расследование в связи с его обращением с секретными документами. Сам Трамп говорит, что ничего не нарушал.

Помимо рейда, на митинге в Пенсильвании бывший президент вернулся к знакомым темам: ничем не подтвержденные заявлениям о том, что выборы 2020 года у него украли, нападки на конкурентов в Демократической партии и обещаниям "спасти нашу страну".

Несколько раз он призывал к смертной казни для наркоторговцев.

Вот четыре ключевых момента на митинге Дональда Трампа.

Удар по министерству юстиции

Бывший президент в настоящее время завяз в юридическом споре с федеральными властями из-за секретных документов, изъятых сотрудниками ФБР в августе.

Официальные лица утверждают, что Трамп ненадлежащим образом забрал и хранил в своем доме на курорте Мар-а-Лаго бумаги из Белого дома, некоторые из них - с пометкой "совершенно секретно".

Федеральные прокуроры заявляют, что он, возможно, препятствовал расследованию обстоятельств, при которых они оказались у него дома.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Сторонники приветствовали Дональда Трампа во время его выступления в Уилкс-Барре

Трамп ранее называл расследования "охотой на ведьм", и субботний митинг в этом плане ничем не выделялся из череды предыдущих публичных выступлений экс-президента.

Трамп назвал обыск ФБР "постыдным рейдом и взломом моего дома в Мар-а-Лаго" пародией на правосудие.

Бывший президент давно пытается изобразить себя и своих сторонников жертвами преследований по политическими мотивам. В этот раз он вновь объяснял сторонникам, что его личные проблемы - это и их проблемы тоже.

"Мы подверглись атаке… со стороны ФБР и министерства юстиции, - сказал Трамп под одобрительные возгласы из толпы. - Это был не только мой дом, который обыскали… это были надежды и мечты каждого гражданина, за которые я боролся с того момента, как спустился по золотому эскалатору в 2015 году, желая представлять народ".

Сторонники Трампа считают, что его "подставили"

Когда речь зашла об обысках ФБР, участники митинга явно поддержали бывшего президента.

Этот регион голосовал за Трампа на выборах 2020 года, хотя штат Пенсильвания в целом склонился в пользу Байдена.

Двое сторонников пришли на митинг в футболках с надписью "Лишить ФБР финансирования"..

Гейл Макклоски из города Алтуна сказала Би-би-си, что считает обыск ФБР попыткой под фальшивым предлогом дискредитировать Трампа.

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60-летняя Келли Боргоджелли, которая четыре часа ехала на митинг из Буффало в штате Нью-Йорк, сказала: "Они преследуют его просто из чистой ненависти".

На вопрос, верит ли она какому-либо из многочисленных обвинений, выдвинутых против Трампа в последние годы - о том, что в прошлом году он подстрекал разъяренную толпу к штурму Капитолия США, что он неправомерно оказывал давление на президента Украины, чтобы тот расследовал деятельность его политических врагов, или что он делал ложные заявления о мошенничестве на выборах в 2020 году - Боргоджелли ответила, что не верит.

"Они так ничего и не доказали", - сказала она.

Ее спутница, 62-летняя Морин Юарт, сказала, что, если министерство юстиции действительно предъявит Трампу обвинения, страна расколется.

"На улицы выйдет множество народа", - уверена Юарт. Она говорит, что против насилия, но опасается, что любые уголовные обвинения против бывшего президента могут спровоцировать беспорядки.

Сам Трамп заявил, что нынешнее расследование в отношении его обращения с правительственными документами "вызовет негативную реакцию", подобной которой страна еще не видела.

Визит Трампа в Пенсильванию - стратегический выбор

Фамилии Трампа в бюллетенях для голосования в Пенсильвании в этом году нет, но трамписты - есть.

Он лично выбрал кандидата в Сенат США, известного медицинского эксперта доктора Оза, и поддержал крайне правого Мастриано, сторонника теории заговора о выборах 2020 года, в борьбе за пост губернатора.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Доктор Мехмет Оз говорил менее двух минут

Их результаты на ноябрьских выборах будут считаться своего рода тестом, чего стоит в предвыборной борьбе политическая поддержка Трампа и идеология, которую он привнес в Республиканскую партию.

Это может иметь последствия и для президентских выборов 2024 года.

Трамп не объявлял о новой президентской кампании, но пока оставляет себе простор для маневра.

Если поддержанные им кандидаты победят, Республиканская партия может увидеть в этом признак того, что влияние Трампа на ключевой электорат по-прежнему велико.

Однако если они проиграют, это может показать потенциальным соперникам Трампа в 2024 году, что у них все-таки есть шанс попасть в Белый дом.

Митингующие были в гораздо большем восторге от Мастриано - кандидата, словно слепленного по лекалам бывшего президента, - чем от доктора Оза.

Толпа взревела, когда Мастриано вышел на сцену. А Оза пригласили присоединиться к Трампу на сцене более чем через час после начала митинга.

Известный врач говорил меньше двух минут, и после его выступления кто-то из толпы выкрикнул: "Он республиканец только по названию" - многие считают Оза недостаточно консервативным.

Выборы, важные для обеих главных партий

Выборы в Пенсильвании очень важны и для демократов. Они надеются получить место в Сенате США, приведя к победе своего кандидата, Джона Феттермана.

Губернаторская гонка приобрела особое значение после убедительной победы Мастриано на республиканских праймериз. Он присутствовал при нападении на Конгресс США 6 января 2021 года и играл ключевую роль в попытках отменить результатов выборов 2020 года в Пенсильвании.

Если он выиграет пост губернатора, то в значительной степени сможет контролировать проведение выборов в штате.

Чтобы противостоять ему, демократы призвали на помощь тяжелую артиллерию - генерального прокурора штата Джоша Шапиро, а президент Байден в последние дни провел в штате несколько громких мероприятий, чтобы помочь расшевелить электоральную базу демократов.

30 августа Байден был и в Уилкс-Барре и произнес речь об огнестрельном оружии и общественной безопасности, а два дня назад выступил в Филадельфии, где утверждал, что идеология Трампа угрожает американской демократии.

"Не каждый республиканец, даже большинство республиканцев, являются мага-республиканцами, - сказал Байден, ("Мага" - это аббревиатура из первых букв знаменитого предвыборного лозунга Трампа, Make America great again). - Но нет никаких сомнений в том, что Республиканская партия сегодня находится под влиянием, движима и запугана Дональдом Трампом и "мага-республиканцами", и это угроза для этой страны".

В субботу Трамп назвал это выступление Байдена "самой злобной, ненавистной и разделяющей людей речью, когда-либо произнесенной американским президентом".

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