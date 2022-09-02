"Угроза демократии" и "глубокая душевная рана США". Байден и республиканцы обменялись нападками из-за идеологии Трампа

час назад

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Автор фото, Nathan Posner/Anadolu Agency

Президент США Джо Байден заявил, что сторонники движения бывшего главы Белого дома Дональда Трампа "Сделаем Америку снова великой" (англ. Make America Great Again - Maga) представляют угрозу для демократии.

Во время своего выступления в Пенсильвании, прошедшего вечером в четверг, Байден в очередной раз обрушился с жесткой критикой в адрес сторонников Трампа и республиканцев. До промежуточных выборов в сенат и конгресс остается два месяца - их итог определит расстановку сил в Вашингтоне. Сейчас у демократов есть минимальное большинство в обеих палатах американского парламента, но после ноябрьского голосования республиканцы могут взять их под контроль, что значительно осложнит реализацию политики Байдена.

"Силы Maga полны решимости отбросить нашу страну назад", - сказал при этом Байден.

В ответ на это республиканец и лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти заявил, что Байден "нанес Америке глубокую душевную рану и подорвал ее дух" и потребовал от него извинений.

Президент США заявил, что не осуждает 74 млн американцев, два года назад проголосовавших за Дональда Трампа. "Далеко не каждый республиканец, и даже не большинство республиканцев - maga-республиканцы (сторонники Трампа), - сказал Байден. - Однако сегодня нет сомнений в том, что доминирующее влияние на Республиканскую партию оказывает Дональд Трамп и maga-республиканцы, которые ею руководят и ее запугивают. Это представляет собой огромную угрозу для нашей страны".

Байден отметил, что сторонники Дональда Трампа считают толпу, штурмовавшую Капитолий США в прошлом году, патриотами, а не участниками бунта. "Долгое время мы считали, что в Америке есть гарантия демократии. Но это не так. Мы должны защитить ее. Бороться за нее. Все - и каждый из нас", - добавил Джо Байден.

В последнее время президент США ужесточил свою риторику в адрес сторонников Трампа: на прошлой неделе он приравнял "радикально настроенных" республиканцев к "полуфашистам".

Что ответили республиканцы?

В ответ на речь Байдена Маккарти заявил, что президент США начал "разделять, унижать и дискредитировать своих соотечественников-американцев". "Почему? Да просто потому, что они не согласны с его политикой. Это не лидерство", - подчеркнул Маккарти.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Лидер меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти призвал Байдена извиниться перед десятками миллионов американцев

Он также призвал Байдена извиниться за "очернение десятков миллионов американцев, которых он назвал фашистами".

Маккарти сказал, что в результате президентства Байдена в США начала стремительно расти инфляция, в стране открылись границы, но из-за пандемии коронавируса начали закрываться школы. Он поставил в вину президенту неудачный вывод войск из Афганистана и самую смертоносную волну преступности за последние два десятилетия.

"За последние два года Джо Байден устроил нападение на душу Америки, на ее граждан, на законы, на самые священные ценности, - говорит Маккарти. - Он устроил нападение на нашу демократию. Его политика нанесла Америке глубокую душевную рану, подорвала дух Америки и предала доверие Америки".

Анализ: помог ли Байден успехам демократов?

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Энтони Зуркер, Би-би-си, Вашингтон

Впервые почти за год положение президента, похоже, снова пошло в гору. Уровень его поддержки вырос с поистине ужасающего до просто плохого.

Похоже, что личные политические трудности Байдена не отражаются на поддержке Демократической партии. За последние месяцы демократы неоднократно одерживали победу в личных поединках с республиканцами.

Но роль Байдена в этих успехах была не слишком большой: президент болел коронавирусом, да и полномочия президента в данном случае не играют решающую роль. Впрочем, политики обычно не упускают шанса поставить себе в заслугу какие-либо достижения, даже если они не имеют к ним прямого отношения.

Речь Байдена в четверг в основном была посвящена созданию условий для признания его заслуг, если, конечно, все пойдет хорошо. Кроме того, своим выступлением Байден хотел подчеркнуть угрозу американской демократии и задать тон дебатов на финишной прямой кампании по промежуточным выборам.

Если же что-то в очередной раз пойдет не так, он все равно понесет за это политическую ответственность.

Что думают избиратели?

Жители небольшого города Ньюфаундленд (расположенного в 190 километрах от места выступления Байдена), с которыми пообщалась Би-би-си, были не слишком обеспокоены предполагаемой угрозой демократии, о которой говорил Байден. Их больше волновали цены на бензин. Несколько избирателей прямо говорили о разнице в экономической ситуации при президенте Трампе и нынешним положением.

Однако другой американец, заявивший, что был республиканцем всю жизнь, сказал нам, что больше никогда не проголосует ни за Трампа, ни за любого другого кандидата, который опирается на поддержку бывшего президента.

Имя Дональда Трампа не будет значиться ни в одном из избирательных бюллетеней во время голосования в ноябре, но его присутствие на этих выборах нельзя не заметить.