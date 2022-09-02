Глава МАГАТЭ: здания Запорожской АЭС повреждены обстрелами

14 минут назад

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Автор фото, Reuters

Физическая целостность Запорожской атомной станции была нарушена в нескольких местах, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, побывавший на занятой российскими войсками АЭС с инспекцией. Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах ядерного объекта.

Миссия МАГАТЭ побывала на атомной станции в четверг, чтобы оценить ущерб, нанесенный АЭС в ходе боевых действий. После возвращения на подконтрольную Украине территорию Гросси сказал журналистам, что по-прежнему обеспокоен сложившейся на станции ситуацией. При этом он отметил, что перед инспекторами не стояла задача выяснить, был ли нанесен ущерб станции намеренно или случайно.

"Очевидно, что физическая целостность электростанции была нарушена несколько раз... Так не может продолжаться", - сказал Гросси. Видео с его ответами на вопросы журналистов было опубликовано в телеграм-канале украинского "Энергоатома".

Гросси рассказал, что ему удалось обойти всю АЭС, увидеть ключевые части станции, такие как аварийные системы и диспетчерские. Теперь его команда будет анализировать технические аспекты увиденного.

"Мы никуда не уходим. МАГАТЭ сейчас там, на электростанции, и инспекторы не уходят - они останутся там", - сказал Гросси.

По его словам, эксперты предоставят беспристрастную, нейтральную, технически обоснованную оценку того, что происходит на ЗАЭС.

Проблема, которая очень беспокоит мировое сообщество - обстрелы вокруг ЗАЭС, которые могут повредить станцию и вызвать утечку радиации. Один из реакторов станции пришлось остановить в четверг из-за обстрелов.

По словам Гросси, он стал свидетелем этих обстрелов.

"Были моменты, когда было очевидно, что стреляют: пулеметный огонь, минометы. Два-три раза было действительно очень тревожно, я бы сказал, для всех нас", - сказал глава МАГАТЭ.

Автор фото, Reuters