Хабенский отменил несколько спектаклей МХТ из-за Украины, где "каждый день гибнут люди"

час назад

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Автор фото, Vyacheslav Prokofyev/TASS Подпись к фото, 26 августа 2022 года. Константин Хабенский на церемонии открытия 44-го Московского международного кинофестиваля

Несколько запланированных на новый сезон постановок МХТ им. Чехова будут отменены из-за российского вторжения в Украину. О корректировке репертуара актерам объявил художественный руководитель и директор театра Константин Хабенский. Он не уточнил, о каких именно спектаклях идет речь.

"Продолжается специальная военная операция. Почти каждый день гибнут люди. Ребята, выполняющие свой профессиональный долг. Просто мирные люди", - цитирует Хабенского РИА Новости (российские власти требуют называть вторжение специальной операцией). - Театр - живой организм. Он обязан все это знать, видеть, чувствовать. Мы не обязаны комментировать события, но чувствовать ситуацию, чувствовать настроение зрителя, прочувствовать то, за чем они приходят сейчас к нам, мы должны".

Об этом худрук МХТ сказал на сборе труппы перед открытием 125-го театрального сезона.

После начала войны Хабенский не делал громких публичных заявлений - в отличие от других известных актеров и режиссеров, например, Владимира Машкова.

"По-человечески неправильно сейчас брать материал для сцены художественного театра, который бы как-то иронизировал, ерничал или имел свою интерпретацию на тему, связанную с какими-либо военными действиями и связанными с ними человеческими трагедиями", - цитирует РБК руководителя МХТ, предложившего показывать со сцены то, что позволит зрителю "заглянуть в себя", успокоиться и услышать окружающих.

Хабенский стал худруком МХТ им. Чехова в конце октября прошлого года, сменив на этом посту Сергея Женовача.

Спустя месяц он представил планы театра на два будущих сезона, анонсировав постановки Дмитрия Крымова, Константина Богомолова, Евгения Писарева и Марины Брусникиной. В августе театр сообщал, что в сентябре состоится премьера спектакля "Омон Ра" по первому роману Виктора Пелевина.

Пока неизвестно, какие именно спектакли Хабенский уберет из репертуара. В ноябре он говорил, что юбилейный 125-й сезон театр откроет премьерой Богомолова "Оптимистическая трагедия".

Что в других театрах

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В пятницу журнал "Театр" написал об отмене спектаклей режиссера Крымова в московских театрах. По данным издания, театрам городского подчинения поступило распоряжение отменить показы всех его постановок - изменения репертуара уже отражены в афише Театра имени Пушкина, "Мастерской Петра Фоменко", "Школы современной пьесы" и "Школы драматического искусства".

Отмены не коснулись федеральных театров - в частности, в афише МХТ им. Чехова и Театра Наций постановки стоят до сих пор, подчеркивал журнал. Крымов 25 февраля приехал в Филадельфию ставить "Вишневый сад" и не вернулся в Россию - он говорил, что в ближайшее время возвращаться не считает возможным.

В августе Большой театр отстранил режиссера Александра Молочникова от постановки опер "Франческа да Римини" Рахманинова и "Флорентийская трагедия" Цемлинского, премьеры которых были запланированы в новом сезоне. Гендиректор театра Владимир Урин сделал это после того, как группа политиков от "Справедливой России" включила фамилию Молочникова в список "агентов иностранного влияния" из-за его спектаклей, где он не поддержал вторжение в Украину.