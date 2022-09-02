Гибралтар: в результате столкновения сухогруза с нефтяным танкером в море разлился мазут

час назад

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Автор фото, Gibraltar government Подпись к фото, Власти посадили сухогруз на мель, чтобы предотвратить его затопление и возникновение более крупного экологического кризиса

Спасательные бригады откачивают топливо из судна, столкнувшегося с танкером для перевозки нефтепродуктов в Гибралтаре.

Инцидент с участием сухогруза OS 35, перевозившего стальную арматуру и 400 тонн топлива и судна-цистерны Adam LNG, заполненной сжиженным природным газом, произошел в понедельник. В результате столкновения мазут начал вытекать из судна в море, пострадавших нет.

В четверг власти Гибралтара заявили о значительной утечке топлива. Чтобы предотвратить его распространение, были установлены специальные плавучие заграждения. К утру пятницы спасательным бригадам удалось откачать 80% топлива с сухогруза, сообщили власти Британских заморских территорий.

По словам главного министра Гибралтара Фабиана Пикардо, следующие 48 часов работы станут решающими: спасательные службы начнут перекачивать с суда вязкий мазут - самое загрязненное топливо, находящееся на борту.

"Я крайне встревожен потенциальным разливом и не успокоюсь, пока это судно полностью не уберут оттуда", - добавил Пикардо.

Несмотря на полученные повреждения, власти Гибралтара сообщили, что сухогруз продолжил двигаться в сторону Гибралтарского пролива, соединяющего Средиземное море с Атлантическим океаном.

Вскоре капитан подал знак, что в судно начала просачиваться вода. Местные власти решили посадить сухогруз на мель в полупогруженном состоянии, чтобы предотвратить его затопление. Власти порта попытались отремонтировать корпус, но он раскололся надвое, и к среде мазут с низким содержанием серы начал просачиваться в море из вентиляционных отверстий танка.

Согласно имеющимся данным, капитан судна арестован.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, По сообщениям местных СМИ, нефть просочилась вокруг самой южной оконечности Гибралтара, достигнув западного берега.

Хотя судно было выброшено на берег на восточной стороне Гибралтарской Скалы у Каталанского залива, местные СМИ сообщили, что нефть просочилась вокруг самой южной оконечности Гибралтара, достигнув западного берега.

"Количество (топлива), выброшенного на берег, довольно незначительно, хотя это и прискорбно, - отметил Фабиан Пикардо. - Мы надеемся, что нам удастся добиться полной очистки".