Фото дня: Навальный после ШИЗО на видеосвязи с судом

29 минут назад

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Автор фото, SOTA Подпись к фото, Навальный на видеосвязи с судом

Соратники Алексея Навального в пятницу публикуют свежее фото политика, отбывающего наказание в штрафном изоляторе, куда его поместила администрация колонии строгого режима №6 во Владимирской области уже третий раз за две недели.

Из колонии оппозиционер участвовал по видеосвязи в заседании суда, который рассматривал очередные его иски. Во-первых, Навальный требует назвать заказчиков изделий, которые он производит в колонии. Во-вторых, оспаривает вынесенное ему предостережение о создании тюремного профсоюза. Заседение по обоим искам в итоге отложили до 21 сентября.

Навальный, отбывающий срок в девять лет, находится в заключении уже 592 дня, пишет его пресс-секретарь Кира Ярмыш. В колонию строгого режима политика перевели 14 июня - до этого он находился к колонии общего режима, куда его отправили, заменив условный срок на реальный по делу "Ив Роше".

15 августа Навальный в первый раз попал в ШИЗО на трое суток. Формально - за расстегнутую верхнюю пуговицу тюремной робы. Однако сам политик считает, что это месть за его попытку создать профсоюз заключенных и тюремщиков.

Второй раз - еще на пять суток за "нарушение правил конвоирования". На этой неделе он был отправлен в ШИЗО - уже на семь суток - за то, что "неправильно представился".

И вот как выглядит политик в ШИЗО - "камере 2х3, в которой ты 15 часов проводишь в положении "стоя" или "сидя", как это описывала Ярмыш.