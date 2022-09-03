Джейн Фонда рассказала, что больна раком и проходит химиотерапию

5 часов назад

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Автор фото, Getty Images

Джейн Фонда больна раком и проходит курс химиотерапии. Об этом сама актриса сообщила в "Инстаграме".

84-летняя американская актриса рассказала, что у нее диагностировали неходжкинскую лимфому, описав ее как "рак, который очень хорошо поддается лечению". "80% людей выживают, так что я чувствую себя очень везучей", - добавила она.

В своей публикации Фонда также напомнила о состоянии системы здравоохранения в США, и заявила, что по-прежнему будет бороться за экологию.

По ее словам, она чувствует, что ей повезло, поскольку у нее есть страховка и доступ к лучшим врачам и методам лечения.

"Я осознаю, и это [осознание] болезненно, что в этом моя привилегия, - написала она. - Почти каждой семье в Америке в какой-то момент приходится сталкиваться с раком, и слишком многие не имеют доступа к качественному медицинскому обслуживанию, которое получаю я, и это неправильно.

Неходжкинская лимфома - менее распространенный вид рака, который развивается в лимфатической системе.

Фонда написала, что ей нужно проходить химиотерапию шесть месяцев, но она не позволит лечению помешать ее климатическому активизму.

Оскароносная актриса дебютировала в кино в 1960 году, прославившись ролями в таких фильмах как "Барбарелла", "С девяти до пяти" и "На золотом озере". Одна из ее последних ролей - в комедийном сериале на "Нетфликсе" - "Грейс и Фрэнки".

Фонда также известна как политическая активистка. В 1970-е она публично выступала против войны во Вьетнаме.