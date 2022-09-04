Обама получил премию "Эмми" за озвучку документального сериала на Netflix

час назад

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Автор фото, Getty Images

Бывший президент США Барак Обама получил премию "Эмми" в номинации "Лучший рассказчик" за документальный сериал "Наши великие национальные парки" на Netflix. Среди других претендентов на звание лучшего рассказчика были создатель фильмов о природе Дэвид Аттенборо, актриса Лупита Нионго и знаменитый баскетболист Карим Абдул-Джаббар.

Премия "Эмми" - американский эквивалент "Оскара" в области телевидения.

Теперь у Обамы есть не только две премии "Грэмми", но и "Эмми", а это значит, что бывший президент США на полпути к статусу "Эгот", который получают те, у кого есть "Эмми", "Грэмми", "Оскар" и театральная премия "Тони". На сегодняшний день только 17 человек получили статус "Эгот", в их числе Мел Брукс, Вупи Голдберг, Одри Хепберн и Дженифер Хадсон.

Обама получил "Грэмми" за две аудиокниги: "Смелость надежды" и "Мечты моего отца", записанные по его мемуарам.

Сериал Netflix рассказывает о дикой природе национальных парков США, а также Чили, Кении, Индонезии и других стран.

Продюсированием киноленты занималась компания Higher Ground, основанная экс-президентом и его женой в 2017 году, после того, как Обама покинул свой пост. Higher Ground делает фильмы только для Netflix, и их соглашение с этой компанией оценивается в десятки миллионов долларов.