Германия выделит 65 млрд евро на компенсацию цен на электричество

11 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Правящая коалиция Германии на пресс-конференции по итогам 18-ти часовых переговоров об энергетическом кризисе

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о пакете мер на сумму 65 млрд евро на борьбу с последствиями энергетического кризиса. Эти деньги пойдут на компенсацию жителям Германии резкого роста цен на электроэнергию. Это уже третий пакет помощи, одобренный правительством.

Переговоры внутри правящей коалиции о принятии очередного пакета финансовой помощи продлились 18 часов и закончились утром в воскресенье. В результате коалиция договорилась о разовых выплатах наиболее уязвимым слоям населения и налоговых льготах для энергоемких предприятий.

Цены на энергоносители в Европе и мире начали быстро расти в прошлом году, а в начале этого, с вторжением России в Украину, получили новый толчок. В ответ на развязанную войну Евросоюз резко ограничил поставки российских энергоносителей, запретив импорт угля из России, а также сильно ограничив поставки нефти и газа.

Российский государственный концерн "Газпром", в свою очередь, уже сам прекратил поставки в ряд стран ЕС и значительно снизил объем экспорта газа в некоторые другие страны, в частности в Германию.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Энергетический кризис вынудил Германию возвращать к использованию угольные энергостанции

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на это заявил, что больше не считает Россию надежным партнёром в поставках энергоносителей.

"Россия под руководством Путина стала нарушителем контрактов и уже давно не выполняет обязательства по ним. То, что работало даже во времена холодной войны, больше не действует. Россия больше не является надежным партнером в поставках энергоносителей", - сказал Шольц на совместной пресс-конференции Социал-демократической партии Германии, "Союза-90"/"Зеленых" и Свободной демократической партии, которую они провели по итогам переговоров.

Странам Евросоюза сейчас приходится решать одновременно две проблемы - искать альтернативных поставщиков и источники энергии и думать, как спасти население от космических счетов за электроэнергию и газ.

Выделенные правительством Германии 65 млрд евро, в частности, пойдут на разовые выплаты пенсионерам, льготникам и студентам.

Так, студенты получат единовременную выплату в размере 200 евро, пенсионеры - 300 евро. Планируется также увеличение пособия на детей: с начала 2023 года на первого и второго ребенка будет выплачиваться на 18 евро в месяц больше.

Кроме того, правительство установит своего рода потолок цены на минимальный необходимый объем электроэнергии: предполагается, что частные домохозяйства смогут получать определенное количество электроэнергии по сниженной цене, а за расход электричества сверх нормы люди уже должны будут платить по новой цене.

Около 9 тыс. энергоемких предприятий получат налоговые льготы на общую сумму 1,7 млрд евро.

Правящая коалиция также решила ввести налог на сверхприбыль крупных энергетических корпораций, которую они получают из-за взлетевших розничных цен на энергию.

Автор фото, EPA Подпись к фото, "Мы переживем эту зиму", - оптимистично заявил канцлер Германии Олаф Шольц

В сумме с последним пакетом общие расходы Германии на преодоление последствий энергетического кризиса уже составляют почти 100 млрд евро. Для сравнения - на поддержание экономики Германии на плаву во время коронавирусной пандемии правительство потратило 300 млдр евро.