10 человек погибли, 15 ранены в результате нападений с ножом в Канаде
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
По меньшей мере 10 человек погибли и еще 15 получили ножевые ранения в результате сразу нескольких нападений в центральной канадской провинции Саскачеван, сообщила полиция. Нападавшие скрылись, по всей провинции ведется их поиск.
Жертвы нападавших были обнаружены в 13 разных местах, в том числе в общине канадских индейцев кри Джеймс Смит и деревне Уэлдон.
Полиция назвала имена подозреваемых в нападениях - это Дэмиен Сандерсон, 31 год, и Майлз Сандерсон, 30 лет. Неизвестно, являются ли они родственниками. По заявлению полиции, они вооружены и опасны и по-прежнему находятся в бегах.
В последний раз их видели в столице провинции Реджайне, примерно в 280 км к югу от Уэлдона, в воскресенье днем.
В резервации Джеймс Смит объявлено чрезвычайное положение - эта мера, по заявлению властей, является ответом на "многочисленные убийства и нападения" на членов общины коренных народов Канады в воскресенье.
Для оказания помощи пострадавшим открыты два центра экстренной помощи.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал нападения "ужасающими и душераздирающими".
"Я думаю о тех, кто потерял любимого человека, и о тех, кто получил ранения", - написал он в "Твиттере".
Марко Мендичино, министр общественной безопасности Канады, ранее призвал жителей Саскачевана "оставаться в укрытиях", так как по всей обширной территории провинции ищут нападавших.
"Просьба ко всем жителям Саскачевана, особенно тем, кто находится в непосредственной близости от района проживания коренного народа кри Джеймс Смит, оставаться в укрытии", - написал он в "Твиттере".
"Подозреваемые могут находиться в черном Nissan Rogue", - заявила Королевская канадская конная полиция (RCMP) Саскачевана, предупредив всех, кто увидит подозреваемых или этот автомобиль, держаться подальше и звонить в полицию.
Местная полиция призывает подозреваемых сдаться властям.
"Если Дэмиен и Майлз слушают или получают эту информацию, я прошу их сдаться полиции", - призвала помощник комиссара Ронда Блэкмор.
Премьер Саскачевана Скотт Мо назвал нападения "бессмысленным насилием".
"Весь Саскачеван скорбит вместе с жертвами и их семьями", - написал он в "Твиттере".