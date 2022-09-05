Суд аннулировал лицензию "Новой газеты" по иску Роскомнадзора

35 минут назад

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Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS

Басманный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о признании недействительной лицензии СМИ, выданной "Новой газете" в 2006 году. Поводом стала формальная претензия к уставу, но иск был подан на фоне проблем издания, возникших после российского вторжения в Украину.

Суд признал недействительным свидетельство о регистрации печатной версии "Новой газеты", уточняет издание в своем телеграм-канале. "Признать недействительной регистрацию средства массовой информации", - огласила решение судья Ольга Липкина (цитата по Интерфаксу).

В конце июля Роскомнадзор обратился в суд с требованием признать свидетельство о регистрации "Новой газеты" недействительным.

"Политическое решение"

Поводом для иска стало то, что в 2006 году издание сменило учредителя редакции, но не предоставило в Роскомнадзор устав, как это требует закон "О СМИ", пишет "Медиазона" (издание включено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента).

По версии защиты, издание начало выходить в 2002 году, а через четыре года произошли незначительные изменения, не требующие подачи нового устава для регистрации газеты.

По мнению ответчика, смена учредителя не означает, что газета начала работать в качестве нового СМИ, в связи с чем предоставление устава не было обязательным, а требования Роскомнадзора - немотивированны, сообщает Интерфакс.

"Это ничтожное решение, заказное, политическое. Не имеющее под собой ни малейшего законного основания", - заявил журналистам главный редактор газеты Дмитрий Муратов.

Два иска

Было подано два иска, говорила Би-би-си представитель "Новой газеты" Надежда Прусенкова. Сначала было назначено заседание по иску об отзыве регистрации СМИ у сайта газеты www.novayagazeta.ru.

"Сайт они лишают регистрации после двух предупреждений от Роскомнадзора, которые мы получили в марте перед тем, как "Новая газета" приостановила свою работу. Иллюзий по поводу отечественного судопроизводства мы не имеем, но в суд пойдем", - говорила Прусенкова.

Второй иск - об отзыве свидетельства о регистрации печатного издания. Как и другой, он был зарегистрирован в Басманном суде Москвы.

"Новая газета" в военных условиях

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Московская редакция "Новой газеты" вскоре после начала российского вторжения в Украину прекратила работу, в том числе - как и другие СМИ - из-за вступившей в силу уголовной статьи о "фейках" о российской армии. Кроме того, у газеты было два предупреждения, что является основанием для закрытия СМИ.

Позже часть журналистов издания создали за границей проект "Новая газета. Европа".

15 июля московская команда издания запустила проект "НО. Новая рассказ-газета", в котором должны были выходить публицистические и литературные тексты, а не тексты, напрямую связанные с ходом военных действий. 24 июля редакция "НО" сообщила, что Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал их сайт. Поводом стало обвинение по административной статье - в "дискредитации" российской армии.

"Сайт убили в младенчестве", - констатировали тогда журналисты.

6 сентября Басманный суд Москвы рассмотрит иск Роскомнадзора о признании недействительной журнала "Новая рассказ-газета".

Главный редактор "Новой газеты" и нобелевский лауреат после начала российского вторжения в Украину остался в стране. 7 апреля на него напали в поезде, на котором он ехал из Москвы в Самару. Его облили в купе масляной краской с ацетоном. Муратов рассказывал, что нападавший кричал: "Муратов, вот тебе за наших пацанов".

После 24 февраля, когда российский президент объявил о начале боевых действий против Украины, Россию покинули многие журналисты. Часть из них смогла продолжить свои проекты за границей или запустить новые. Те издания, которые продолжают работать на российской территории, вынуждены соблюдать жесткие ограничения - в частности, использовать выражение "специальная военная операция" или ставить звездочки в слове "война".

Весной работу в России приостановил телеканал "Дождь" (внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). В июле он снова начал ограниченное вещание из Риги. Радиостанцию "Эхо Москвы" сначала отключили от эфира власти, а позже закрыл собственник - холдинг "Газпром-медиа".

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