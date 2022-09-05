Взрыв смертника в Кабуле. Погибли двое сотрудников посольства России

час назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Кабул. Архивное фото

В результате взрыва у входа в посольство России в столице Афганистана погибли двое сотрудников дипмиссии, сообщил российский МИД.

"5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

СМИ ранее сообщили, что смертник подорвался в непосредственной близости от посольства.

Два человека погибли и 11 человек получили ранения в результате взрыва террориста-смертника у входа в посольство России в Кабуле, пишет агентство Рейтер о ссылкой на полицию. Представитель начальника полиции Кабула сказал, что по меньшей мере один мирный житель был убит и еще 10 получили ранения, сообщает Ассошиэйтед пресс.

По данным полиции, охранники посольства открыли огонь по этому человеку, когда он только приближался к воротам дипмиссии, после чего раздался взрыв.

По словам свидетелей происшествия, в районе, где произошел взрыв, находилось много людей, пишет Интерфакс.

РИА Новости ранее сообщало, что российский дипломат вышел, чтобы назвать имена претендентов на получение визы. Агентство ссылалось на анонимный источник.

Кремль назвал терактом взрыв у посольства в Кабуле. "Безусловно, речь идет о теракте. Мы решительно осуждаем подобные террористические акты. И, конечно же, сейчас главное, что необходимо сделать - это получить информацию с места о том, что случилось с нашими представителями, нашими дипломатами", - сказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

Россия - одна из немногих стран, сохранивших посольство в Кабуле после того, как талибы захватили страну более года назад (при этом "Талибан" остается для российских властей террористической и запрещенной организацией).

Хотя Москва официально не признает правительство талибов, они ведут переговоры с официальными лицами о соглашении о поставках бензина и других товаров.