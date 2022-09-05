В Париже начинается суд по делу о теракте в Ницце 2016 года. Одному из обвиняемых грозит пожизненное заключение.

56 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Семеро мужчин и одна женщина предстанут перед судом по делу о террористическом нападении в День взятия Бастилии в Ницце, унесшего жизни 86 человек. Обвиняемым грозит от пяти лет до пожизненного срока заключения.

Суд по этому делу пройдет в Париже.

14 июля 2016 года грузовой автомобиль въехал в толпу людей, праздновавших День взятия Бастилии и смотревших салют на набережной Ниццы на Лазурном берегу Франции. В результате нападения погибли 86 человек, включая 15 детей и подростков.

31-летний нападавший - французский гражданин тунисского происхождения Мохаммед Булель, был убит полицейскими на месте.

По данным прокуратуры, обвиняемые помогли Булелю раздобыть оружие, арендовать грузовик и изучить маршрут, по которому проехал нападавший.

"Некоторые надеются, что этот судебный процесс поможет им найти силы жить дальше, - заявил председатель ассоциации жертв теракта Life for Nice Жан-Клод Юблер. - Некоторые злятся из-за того, что этот суд ничего существенно не изменит. Мы знаем, что террорист убит. Мы знаем, что подозреваемые по этому делу будут осуждены".

В прокуратуре отметили, что пока неизвестно, признают ли обвиняемые свою вину или будут отрицать какие-либо правонарушения.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Родственники жертв нападения 2016 года

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Ответственность за нападение в Ницце взяла на себя джихадистская группировка "Исламское государство" (признана террористической и запрещена в России и многих других странах). В то же время группировка не предоставила никаких доказательств того, что нападавший находился с ними в непосредственном контакте.

В прокуратуре заявили, что эту связь предстоит выяснить в ходе судебного процесса.

По версии следствия, трое обвиняемых были близкими друзьями Мохаммеда Булеля. Они помогли снабдить его оружием и грузовым автомобилем. Двум из них грозит до 20 лет тюрьмы, еще одному соучастнику - Рамзи Кевину Арефе - пожизненное заключение.

Адвокат Арефы отказался ответить на вопрос, признает ли вину его подзащитный.

Еще пятеро подсудимых обвиняются в косвенном пособничестве преступлению через незаконный оборот оружия - им грозят меньшие сроки. Одного из членов группы будут судить заочно.

По данным парижской прокуратуры, теракт в Ницце готовили несколько месяцев: фотографии и история поиска в интернете, сохранившиеся в мобильном телефоне Булеля, показывают, что он готовился к нападению с 2015 года.

Как и сам Мохаммед Буллель, никто из обвиняемых прежде не попадал в поле зрения французских спецслужб.

Многие из 850 истцов по этому делу находятся в Ницце, поэтому суд, который пройдет в Париже, будет транслироваться и там.