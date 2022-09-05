Азербайджан: жертвы массовых пыток, оказавшиеся в тюрьме, могут выйти на свободу

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Генпрокурор Азербайджана инициирует пересмотр приговоров 19 фигурантам "Тертерского дела" - дела о пытках сотен солдат и офицеров и убийстве больше 10 из них. 31 человек, по данным правозащитников, оказался в тюрьме: эти люди под пытками признали себя шпионами. Теперь они могут выйти на свободу.

В понедельник генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев обратился к пленуму Верховного суда с предложением о пересмотре приговоров 19 осужденным по "Тертерскому делу".

В сообщении на сайте Генпрокуратуры говорится, что по результатам эксгумации и судмедэкспертизы трое погибших четыре года назад военных признаны жертвами пыток. Кроме того, прокуратура назвала имена трех высокопоставленных офицеров, арестованных по подозрению в пытках.

По словам занимающегося "Тертерским делом" правозащитника Расула Джафарова, сегодняшнее заявление генерального прокурора означает, что дела 19 человек из его списка жертв, скорее всего, и на самом деле будут пересмотрены Верховным судом.

"Это может занять полтора-два месяца, и мне кажется, что в результате они будут признаны невиновными", - говорит он Би-би-си.

Что такое "Тертерское дело"

"Тертерским делом" в Азербайджане называют случай массовых пыток в армии в мае-июне 2017 года. Солдат и офицеров свозили в старое административное здание в Тертерском районе Азербайджана и там пытали, заставляя признаться в шпионаже в пользу Армении - страны, с которой у Азербайджана конфликт уже 30 лет.

Правозащитник Расул Джафаров говорит, что пытки начались еще осенью 2016 года в Бейлаганском районе, но по-настоящему массовыми стали уже в Тертерском.

Результат пыток: не менее 31 человека признали себя виновными в шпионаже и получили сроки от 12 лет до пожизненного заключения; не менее 11 человек, по данным правозащитников, умерли под пытками. Всего в деле - больше 100 потерпевших, признанных таковыми азербайджанскими судами, прокуратура же насчитала вчетверо больше.

Хотя некоторые непосредственные исполнители пыток уже получили различные тюремные сроки, решения судов не удовлетворили ни потерпевших, ни их родственников, ни правозащитников.

Они требовали нового расследования, чтобы выявить тех, кто отдал приказ массово пытать людей. Также они требуют освобождения тех, кто под пытками признал себя шпионом.

Незамеченные массовые пытки

Власти Азербайжана долго игнорировали "Тертерское дело", пока в ноябре прошлого года не выступил с заявлением военный прокурор Ханлар Велиев. Он сказал, что "Тертерское дело" умышленно раздувается "людьми с армянской сущностью", и таким "совершенно необоснованным образом" они пытаются вновь сделать так, чтобы это дело начали обсуждать.

"Дела изучены по всем судебным этапам, существующим в Азербайджане, - заявил он. - Было установлено, что приговоры, вынесенные как в отношении лиц, обвиняемых в государственной измене, так и лиц, незаконно применявших пытки в отношении этих и других лиц, являются законными."

Но уже через месяц после этого заявления прокуратура сама же объявила о начале нового расследования по "Тертерскому делу»" В апреле этого года стали известны промежуточные итоги этого расследования - к ответственности были привлечены еще несколько военных, а против тех, кто уже сидит, были возбуждены дела по новым статьям.