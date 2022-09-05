В Чили с треском провалился проект новой "прогрессивной" конституции. В силе осталась конституция Пиночета

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, В некоторых районах Сантьяго провал проекта новой конституции праздновали на улицах

Жители Чили на референдуме в воскресенье уверенным большинством проголосовали против новой конституции, которая по замыслу властей должна была заменить документ, принятый в 1980-х годах при Аугусто Пиночете. Новый проект основного закона оказался для чилийцев слишком радикальным.

Проект, подготовленный правительством нынешнего президента Чили Габриэля Борича, действительно содержит много нового для Чили. Он предусматривал замену сената страны на совет регионов, конституционное признание права женщины на аборт и норму, в соответствии с которой по меньшей мере 50% должностей в правительственных институтов должны были занять женщины.

Также в соответствии с документом Чили хотели на конституционном уровне провозгласить многонациональной республикой, признав за сообществами аборигенов (сегодня доля коренных американцев среди жителей страны - около 13%) право на занимаемые ими земли и имеющиеся там ресурсы.

Чилийские аналитики предполагали, что граждане вряд ли одобрят проект, но такого провала не ожидали: против проголосовали почти 62%. "За", соответственно, высказались около 38%.

При этом подавляющее большинство граждан Чили согласны, что стране нужна новая конституция. Процесс ее подготовки начался около трех лет назад, после массовых протестов, а на референдуме в октябре 2020 года за замену старого документа, принятого во времена диктатора Аугусто Пиночета, проголосовали 80% чилийцев.

После протестов к власти пришло правительство молодых социалистов во главе с ныне 36-летним Габриэлем Боричем.

Проект новой конституции составляла ассамблея из 155 депутатов - как представителей чилийских партий, так и независимых. Однако многие наблюдатели считают, что он оказался слишком радикальным. Кроме того, говорят аналитики, против проекта конституции сыграло то, что голосование было обязательным для всех взрослых жителей страны, и те, у кого были даже небольшие сомнения относительно текста, голосовали против него.

"Чили нужны перемены, но не нужен коммунизм, а именно к нему нас попытались привести через этот процесс. Он создавал в Чили неравенство и разделял людей", - прокомментировала исход голосования агентству Франс пресс жительница Сантьяго Моника.

Еще один проголосовавший по имени Хосе Бургар считает, что проект нужно доработать: "Я уверяю вас, что перемены нужны, и они, несомненно, наступят, но нам нужна хорошая конституция - конституция, которая представляла бы нас всех".

После объявления результатов голосования в некоторых районах Сантьяго люди вышли на улицы, чтобы отпраздновать его исход.

Сам президент Борич голосовал за новую конституцию и призвал к тому же сограждан.

Теперь он заявил, что его кабинет начнет работу над новым текстом основного закона, в котором "учтет вынесенные из процесса уроки с тем, чтобы склонить на свою сторону большую часть граждан".

Однако сколько времени может занять подготовка нового текста, и как будет выглядеть эта процедура, пока неясно.