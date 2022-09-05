В Иране приговорили к смертной казни двух ЛГБТ-активисток

39 минут назад

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Автор фото, EPA

Суд в иранской провинции Западный Азербайджан приговорил к смертной казни двух ЛГБТ-активисток по обвинению, которое в шариатском законе звучит как "распространение разврата на Земле". Это первый в истории Ирана смертный приговор, вынесенный женщине из-за ее сексуальной ориентации, отмечают правозащитники.

О приговоре 31-летней Заре Седигхи Хамедани и 24-летней Эльхам Чубдар сообщает курдская правозащитная организация Hengaw, которая призывает международное сообщество оказать давление на Иран и добиться отмены приговора.

По информации правозащитников, женщинам объявили о приговоре в тюрьме города Умрия.

Иранские судебные власти в официальном заявлении подтвердили вынесение приговора.

По информации правозащитников, женщин также обвиняют в распространении христианства и связях с оппозиционными СМИ.

По тому же делу, что и две активистки, задержана еще одна женщина, 52-летняя Сохелия Ашрафи из того же города. Ей приговор пока не вынесли.

Зара Седигхи Хамедани, также известная как "Сара" ("Sareh") - известная иранская ЛГБТ-активистка.

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Ее задержали в октябре при попытке выбраться из Ирана в Турцию. Перед этим она проникла на родину из иракского Курдистана, где она жила. После ареста ее около двух месяцев содержали в одиночной камере.

Координатор немецкой группы по защите прав ЛГБТ 6Rang Шади Амин в беседе с агентством Франс пресс подтвердила вынесение приговоров. Ее организация узнала о них еще в прошлый четверг, но ждала разрешения говорить о них с журналистами от родственников женщин.

"Теперь мы требуем от правительства Германии и от правительств других стран оказать давление на Иран", - сказала она агентству Франс пресс.

По словам Амин, это первый в истории Ирана приговор лесбиянкам.

В организации Amnesty International январе утверждали, что дело в отношении Хамедани связано с ее выступлениями в защиту прав ЛГБТ-людей в соцсетях и съемкой в вышедшем в мае прошлого года документальном фильме Би-би-си о нарушениях прав людей из ЛГБТ-сообщества в иракском Курдистане.

Преследовать Хамедани начали еще в Ираке, после чего она бежала в Иран в надежде переправиться в Турцию.

По информации правозащитников из Hengaw, Хамедани после задержания не давали доступа к адвокату, издевались и грозились лишить опеки над ее двумя детьми.

Перед тем как уехать из Ирака, активистка передала 6Rang несколько видеообращений, чтобы правозащитники опубликовали их, если с ней что-нибудь случится.

"Мы, ЛГБТ-сообщество, страдаем. Но через свободу или через смерть, мы останемся верными себе", - говорит она в одном из видео.