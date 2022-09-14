Суд прекратил дело актрисы Кристины Асмус из-за антивоенного поста

42 минуты назад

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Автор фото, Artyom Geodakyan/TASS

Тверской районный суд Москвы прекратил административное дело по статье о дискредитации армии против актрисы Кристины Асмус. Протокол на Асмус был составлен из-за антивоенного поста, который она потом удалила.

24 февраля Асмус опубликовала в "Инстаграме" пост с черной картинкой и подписью: "Страх и боль. Молю, остановите все это. Нет войне!!!!!". Суд начал рассматривать протокол 6 сентября, к этому времени пост из аккаунта актрисы пропал. В итоге судья решил, что в деле отсутствует состав правонарушения.

Сама Асмус обвинения не комментировала и на заседания суда не приходила. Однако после прошлого заседания она опубликовала в "Инстаграме" свою детскую фотографию с подписью "В чем сила?", что может отсылать к реплике из фильма "Брат", регулярно цитируемой российскими сторонниками войны в Украине.

Кроме того, адвокат актрисы Владимир Ляховский дал понять журналистам, что если бы Асмус действительно выступала против "спецоперации", он не стал бы ее защищать.

"Если бы она действительно была виновата, мое личное отношение к операции на Украине [таково, что] [...] меня бы здесь не было", - заявил он.

По словам адвоката, актриса написала пост в "Инстаграме" в "состоянии душевного волнения", а потом про него забыла.

О деле против актрисы стало известно в конце августа, когда как в картотеке Тверского суда Москвы появилась карточка о "дискредитации" армии против Асмус К.И.

В 2019 году Асмус была среди российских деятелей культуры, которые поддержали начинающего актера Павла Устинова, обвиненного в применении насилия к омоновцу на акции протеста.