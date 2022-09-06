Ранее оправданные калининградские врачи получили 9 лет и 9,5 лет по делу о смерти новорожденного

час назад

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Автор фото, Mikhail Tereshchenko/Sergei Karpukhin/TASS

Калининградские врачи Элина Сушкевич и Елена Белая получили 9 лет и 9,5 лет колонии при новом рассмотрении дела о смерти недоношенного младенца.

Дело Белой и Сушкевич рассматривали во второй раз. В конце 2020 года присяжные вынесли оправдательный вердикт, но апелляционный суд отменил это решение, а в ноябре 2022 года врачей отправили в СИЗО.

По версии обвинения, исполняющая обязанности главврача калининградского роддома №4 Белая якобы поручила анестезиологу-реаниматологу областного перинатального центра Сушкевич убить недоношенного ребенка массой 700 граммов введением смертельной дозы сульфата магния, чтобы не портить статистику.

Дело было направлено на повторное рассмотрение в Московский областной суд, и 24 августа этого года присяжные признали Сушкевич и Белую виновными и недостойными снисхождения.

Белую признали виновной в организации и координировании убийства, Сушкевич - в умышленном убийстве.

Помимо сроков в колонии суд сейчас запретил им заниматься медицинской деятельность сроком на три года.

Сами врачи вину не признали, они утверждают, что боролись за жизнь младенца до последнего.

В своем последнем слове Сушкевич заявила, что ей не стыдно смотреть в глаза судье и прокурору.

Защита врачей подчеркивала, что в мире выживаемость младенцев с экстремально низкой массой тела на 24-й неделе беременности не превышает 5-10%.

В поддержку Белой и Сушкевич выступали многие известные врачи, Российское общество неонатологов и Национальная медицинская палата во главе с Леонидом Рошалем.