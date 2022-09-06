Путин улыбается и шутит на учениях "Восток-2022" вдалеке от войны с Украиной

час назад

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Автор фото, Reuters

Президент России Владимир Путин улыбался и шутил с министром обороны Сергеем Шойгу во вторник, когда инспектировал крупные военные учения на Дальнем Востоке в тысячах километрах от войны на Украине.

Путин на полигоне Сергеевский наблюдал за активной фазой стратегических командно-штабных учений "Восток-2022". В них участвуют военные из Китая и Индии - хотя неясно, принимали ли участие подразделения этих стран в той части, за которой наблюдал Путин, отмечает агентство Рейтер.

Телерадиокомпания министерства обороны "Звезда" показала кадры, на которых Путин сидит рядом с Шойгу, оба одеты в военные куртки и обмениваются шутками, слушая телефонный разговор между заместителем Шойгу Юнус-Беком Евкуровым и начальником российского генштаба Валерием Герасимовым.

В марте вскоре после начала российского вторжения стало известно, что замминистра обороны Евкуров потерял на войне в Украине племянника. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщал, что Адам Хамхоев погиб "в ходе спецоперации", не уточняя подробности. По данным СМИ, родственник Евкурова был командиром десантно-штурмовой роты.

Продолжая четырехлетнюю традицию проведения учений "Восток", Путин, похоже, посылает сигнал, что вооруженные силы способны вести дела в обычном режиме, несмотря на вызовы войны против Украины, где российские силы понесли большие потери в живой силе и технике, сражаясь фактически за удержание позиций после оккупации примерно пятой части страны, комментирует Рейтер.

Западные разведки и СМИ регулярно сообщают о проблемах с вооружениями - в частности, о нехватке беспилотников и высокоточных ракет, из-за чего российской армии приходится использовать устаревшие снаряды, оставшиеся в наследство от советской армии. Накануне New York Times, ссылаясь на данные американской разведки, сообщила, что Россия закупает артиллерийские боеприпасы у КНДР.

Минобороны России сообщало, что в военных учениях, которые начались 1 сентября, задействовано всего 50 тысяч военнослужащих, что составляет лишь малую часть от 300 тысяч человек, которые, по данным министерства, принимали участие в 2018 году. Западные военные аналитики считают, что обе цифры преувеличены, пишет Рейтер.

Во вторник министерство обороны опубликовало видео морской части учений, на котором видно, как Тихоокеанский флот России отрабатывает запуск крылатых ракет большой дальности морского базирования "Калибр". Ракеты, согласно сообщению, успешно поразили цель на расстоянии более 300 километров. Эти же "Калибры" использовались для нанесения ударов по Украине, в том числе по Дому офицеров в городе Виннице и порту Одессы.

На прошлой неделе украинская сторона утверждала, что Россия использовала не менее 10 дорогостоящих ракет "Калибр" для нанесения ударов по ложным целям - деревянным муляжам американских систем HIMARS. Во вторник, в то время как Путин и Шойгу смотрели на учения "Восток-2022", в Москве военные заявили об использовании "Калибров" для удара по крупному хранилищу топлива в Днепропетровской области.

В понедельник российские и китайские корабли отработали отражение нападения противника с воздуха с применением артиллерийских систем ПВО. На минувшей неделе корабли двух стран выполняли задачи по противокорабельной, противовоздушной и противолодочной обороне в Японском море, сообщали российские военные.

Утром во вторник в сводке шла речь о том, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили полеты для проверки системы противовоздушной обороны.

Индия направила на учения контингент, который, согласно ее заявлениям, принимает участие в "совместных полевых учениях, боевых обсуждениях и учениях по огневой мощи".