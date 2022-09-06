США обнаружили, что Россия стала покупать оружие у Северной Кореи. О чем это может говорить?

36 минут назад

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Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Владимир Путин и Ким Чен Ын встречались во Владивостоке в апреле 2019 года

Согласно публикации New York Times со ссылкой на рассекреченные недавно данные американской разведки, Россия закупила у КНДР миллионы артиллерийских снарядов и ракеты ближнего радиуса действия.

Точные масштабы военных поставок в статье не приводятся, но в Вашингтоне полагают, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна может быть продолжительным.

Антироссийские санкции нанесли серьезный удар по российской оборонной отрасли и сильно снизили возможности Москвы в оснащении своей армии, пишет NYT.

Как напоминает издание, недавно Владимир Путин лично договаривался с другим своим союзником - Ираном о поставках дронов. Источники в Белом доме утверждают, что их первая партия прибыла в Москву на прошлой неделе.

Иран и Северная Корея сами находятся под серьезными западными санкциями, и факт обращения за помощью к этим странам свидетельствует, что в России ситуция еще хуже, считают в Вашингтоне.

"Это демонстрирует, что российская армия страдает от острой нехватки обеспечения в Украине, отчасти вызванной ограничениями экспорта и импорта", - сказал в комментарии агентству Ассошиэйтед пресс один из высопоставленных американских чиновников.

"Кремль должен настораживать тот факт, что ему вообще приходится что-либо покупать у Северной Кореи", - считает Мейсон Кларк, глава отдела российской политики в Институте изучения войны (ISW).

Последние союзники

Автор фото, IRANIAN ARMY/GETTY IMAGES Подпись к фото, США утверждают, что первая партия иранских дронов уже прибыла в Росию (архивное фото)

Пхеньян поддержал российское вторжение в Украину. Северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил, что цель покончить с американской гегемонией оправдывает военные методы со сторон России.

Он признал независимость двух пророссийских образований на востоке Украины и пообещал укреплять дружбу с Москвой.

Путин в ответ заверил Пхеньян в дальнейшем развитии отношений между странами по разным направлениям, сообщает северокорейская пресса.

Иран официально отрицает поставки вооружений любой из воюющих сторон, однако, по информации американской разведки, российские военные ездили в Тегеран для прохождения курса по управлению беспилотниками серии Mohajer-6 и Shahed иранского производства.

Впрочем, утверждает разведка США, большое количество предназначенных для Москвы дронов оказалось с техническими неполадками.

Анализ. Снарядный голод был ожидаем

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Павел Аксенов, корреспондент Би-би-си по вопросам вооружений

Снарядный голод, свидетельством которого может быть закупка Россией боеприпасов за границей, возник не вчера. Особенность конфликта в Украине - активное использование артиллерии - как ствольной, так и реактивной.

Российская армия до последнего времени использовала свое многократное превосходство в артиллерии, применяя тактику "огневого вала" - то есть расчищая в наступлении путь пехоте и бронетехнике массированными артобстрелами. По подсчетам украинской версии журнала "Форбс", в разгар боев за Донбасс за сутки расходовалось около двух тысяч тонн снарядов.

Украинская армия, значительно уступающая противнику по количеству орудий и снарядов к ним, противопоставила этой тактике более точные и дальнобойные артиллерийские системы и высокоточные ракеты GMLRS, которыми стала методично уничтожеть российские склады боеприпасов. В результате, по оценкам наблюдателей, в последние недели интенсивность российских обстрелов сильно снизилась.

Нехватку снарядов определенных калибров в России стали ощущать, либо прогнозировать еще в мае. Министр обороны Британии Бен Уоллес 11 мая рассказал газете Wall Street Journal, как британские дипломаты ищут по разным странам запасы советских боеприпасов для Украины. "Иногда мы сталкивались с тем, что русские тоже ищут в некоторых странах свои запасы, потому что они у них тоже быстро кончаются", - сказал он.

Эксперты отмечали, что в России уже есть проблемы с артиллерийскими боеприпасами калибра 122 миллиметра, запасы которых, по некоторым данным, уже подходят к концу. Издание Insider (росийские власти называют его СМИ-иноагентом и "нежелательной организацией") 30 августа выпустило материал, в котором прогнозирует: Россия уже к концу 2022 года столкнется с настоящим снарядным голодом и в целях экономии вынуждена будет сокращать использование артиллерии.

Выбор КНДР в качестве источника боеприпасов выглядит вполне логичным. Дело в том, что Северная Корея многие десятилетия готовится к войне. Собственно, формально эта война с Южной Кореей и не прекращалась. При этом одним из важных средств поражения противника в такой войне Пхеньян всегда рассматривал именно тяжелую артиллерию. Эта артиллерия, в частности, готовилась в случае начала конфликта нанести мощный удар по столице Корейской республики, которая расположена всего в 40 километрах от границы.

Все эти годы КНДР прикладывала большие усилия для разработки и модернизации своего артиллерийского парка. Это привело к появлению новых мощных орудий. Новые системы используют довольно экзотический 170-миллиметровый калибр, но в стране есть много артисистем еще советского производства, и для них также должны быть большие запасы 152-миллиметровых снарядов, в которых нуждается и будет нуждаться российская армия.

Это наверняка касается и запасных артиллерийских стволов, которые быстро изнашиваются во время интенсивных боевых действий, а также других расходных материалов артиллерии.

Стратегическое рассекречивание разведданных

Как пишет New York Times, рассекречивать некоторые разведданные о ситуации вокруг России и Украины власти США начали еще до российского вторжения.

Часть информации передавалась союзникам по внутренним каналам, часть становилась достоянием общественности через анонимные сливы в СМИ.

Как объясняет издание, это делалось и делается до сих пор для того, чтобы у мирового сообщества была полная картина истинных намерений и реальных возможностей России в развязанной ею войне.

По оценкам многих аналитиков и целых институтов, как, например, финского Центра изучения энергетики и чистого воздуха (CREA), антироссийские санкции пока не дали того разрушительного для российской экономики результата, на который рассчитывал Запад.

Напротив, взвинченные войной цены на энергоносители за первые полгода после вторжения принесли России порядка 158 млрд евро дохода. Более половины этой суммы Москва получила от европейских потребителей.

Автор фото, AFP Подпись к фото, За время войны в Украине Россия продолжала делать на экспорте нефти и газа миллиарды евро

Но последние события и, в частности, покупка вооружений у КНДР, свидетельствуют о том, что санкции постепенно достигают своих целей и основной удар приходится на российскую военную отрасль, считают на Западе.

"Судя по всему, Россия испытывает большие трудности с оснащением фронта беспилотниками, что связано с нехваткой комплектующих, вызванной международными санкциями", - заявили во вторник в минобороны Великобритании.

"В свою очередь, ограниченное наличие разведывательных БПЛА снижает тактическую осведомленность командовния и все больше затрудняет действия российской армии", - считают в ведомстве.

Надежды Москвы на поддержу Китая тоже не оправдались, пишет NYT.

Пекин готов покупать российскую нефть по демпинговым ценам, но до сих пор соблюдал условия международных санкций в вопросах предоставления России вооружений или компонентов и технологий для их производства.