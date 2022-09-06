МАГАТЭ: на Запорожской АЭС нарушены все семь обязательных компонентов ядерной безопасности

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Гендиректор МАГАТЭ возглавлял мониторинговую миссию на ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчет по итогам поездки делегации своих экспертов на территорию оккупированной российскими войсками Запорожской атомной электростанции. Главный вывод комиссии - ситуация на станции угрожающая.

Запорожская атомная станция - крупнейшая в Европе, на ее территории расположено шесть ядерных реакторов. Уже полгода станция находится в руках российских военных.

Миссия МАГАТЭ смогла попасть на ЗАЭС только 1 сентября, после преодоления множества препон. Переговоры о предоставлении доступа на станцию независимых экспертов продолжались на уровне ООН и президентов Украины, России, Франции и Турции почти все лето.

Почти каждый день в непосредственной близости от Запорожской АЭС, в городе-спутнике Энергодаре, и на самой станции раздаются взрывы. Россия обвиняет в обстрелах Вооруженные силы Украины. Киев говорит о "ядерном терроризме" со стороны Кремля и об огромной опасности, грозящей из-за этого всему миру.

Главный вопрос, на который должна была ответить миссия МАГАТЭ, - насколько реальна (или точнее, насколько велика) угроза масштабного радиационного загрязнения?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Российский военный на ЗАЭС

Что в отчете?

Отчет МАГАТЭ основан на наблюдениях и заключениях международных экспертов, работавших в Украине в период с 28 апреля по 5 сентября. Наиболее объемная часть документа посвящена ситуации на Запорожской атомной станции.

МАГАТЭ указывает, что с марта, когда станция была захвачена российскими силами, положение дел там ухудшилось по всем направлениям, которые в Агентстве называют "семь неотъемлемых компонентов ядерной безопасности", а именно:

нарушена физическая цельность станции;

нарушена работоспособность систем безопасности;

персонал вынужден работать в сложных условиях и под постоянным давлением;

нарушена подача электроэнергии из внешних источников;

нарушены система снабжения;

проблемы с плановым радиационным мониторингом и выполнением аварийных мероприятий;

нарушена связь с регуляторами.

В документе также указано, что 3 сентября эксперты МАГАТЭ сами стали очевидцами обстрела в районе ЗАЭС.

"Команда наблюдала повреждения, образовавшиеся в результате обстрела, причем некоторые из них расположены в непосредственной близости от корпусов реактора", - говорится в отчете.

Также пострадали хранилища ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов.

Уровень радиации в районе станции остается в пределах нормы, отмечено в отчете.

Комиссия чрезвычайно обеспокоена тем, что в результате обстрела под удар может быть поставлена безопасность радиоактивных материалов, что несет угрозу здоровью и жизни людей.

Помимо этого, международные эксперты установили, что постоянное давление со стороны захвативших станцию военных и тяжелые условия труда подтачивают физическое и психическое здоровье сотрудников станции - украинских инженеров, которые вот уже несколько месяцев фактически вынуждены жить на рабочем месте.

Есть проблемы и с функционированием систем самой станции - в частности, в области непрерывного мониторинга уровня радиации, а также связи и пожарной безопасности.

Есть ли на станциироссийская военная техника?

Украина заявляла, что российская армия разместила на атомной станции и возле нее военную технику и ведет боевые действия. Эту же информацию подтвердил Би-би-си один из инженеров станции на условиях анонимности.

По его словам, российские военные сами ведут обстрел станции, пытаясь скомпрометировать ВСУ.

Москва все обвинения отвергает. В начале сентября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что "тяжелого вооружения" на станции нет.

"Украинские власти откровенно лгут, будто российские вооруженные силы, прикрываясь важными энергетическими объектами, ведут обстрел ВСУ из дальнобойных артиллерийских систем. Ответственно заявляю, что тяжелых вооружений на территории атомной станции и в близлежащих районах у нас нет", - сказал он.

Побывавшая на станции миссия МАГАТЭ зафиксировала факт размещения там российской военной техники и военнослужащих, однако не стала заострять внимания на деталях, уделив этой теме буквально одно предложение.

"Команда наблюдала присутствие российских военнослужащих, транспортных средств и техники на разных участках ЗАЭС, в том числе несколько военных грузовиков на первом этаже машинного зала энергоблоков №1 и 2", - говорится в отчете.

Что рекомендует МАГАТЭ?

Делегация независимых экспертов под эгидой международного агентства установила, что в настоящее время на станции нет критических повреждений, которые могли бы существенным образом повлиять на радиационную безопасность. Поврежденные в результате обстрелов станции линии электропередачи компенсированы за счет дизель-генераторов.

Но в случае продолжения обстрелов ситуация может критически обостриться.

"Продолжающиеся обстрелы могут повредить другие жизненно важные системы и оборудование предприятия, привести к тяжелым последствиям - в том числе к неограниченному выбросу радиоактивных материалов в окружающую среду. Поэтому любых обстрелов, угрожающих безопасности ЗАЭС, необходимо избегать", - настаивает агентство.

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"МАГАТЭ рекомендует немедленно прекратить обстрелы самой станции и непосредственно прилегающей к ней территории во избежание дальнейших повреждений - как самой станции, так и связанных с ней объектов - для обеспечения безопасности персонала, а также поддержания физической целостности обхектов станции, их безопасной и надежной работы. Это требует согласия всех соответствующих сторон на установление вокруг ЗАЭС охранной зоны".

Также миссия рекомендует обратить внимание на трудные условия работы украинского персонала станции в условиях нехватки работников.

Такая ситуация "может привести к увеличению вероятности человеческих ошибок, угрожающих ядерной безопасности".

МАГАТЭ также рекомендует, чтобы все заинтересованные стороны взяли на себя обязательства и внесли свой вклад в обеспечение необходимых станции поставок - в частности дизельного топлива для генераторов и техники - для поддержания ядерной безопасности.

Речь о необходимости организации транспортных коридоров, по которым на ЗАЭС можно будет организовать безопасную доставку ​​необходимого оборудования и материально-технических средств.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Новые обстрелы ЗАЭС могут привести к катастрофе, утверждает МАГАТЭ

Значение станции

Украинские власти уверены, что, помимо шантажа всего мира ядерным терроризмом, Россия хочет "украсть" станцию - а точнее, произведенную там электроэнергию (то есть отключить ее от украинской системы энергоснабжения и переподключить к российской).

В "Энергоатоме" уверяют, что получили подтверждение существования в России плана переподключить ЗАЭС к российским электросетям, направив производимое там электричество в Крым.

По словам руководителя компании Петра Котина, на это может указывать временное отключение АЭС от украинской системы - то есть то, что Россия уже начала делать, обрывая линии энергоснабжения с украинской стороны.

В интервью игентству Рейтер Котин заявил, что создание на территории Запорожской АЭС постоянного представительства МАГАТЭ было бы "хорошей мерой", но она не влияет на "корень проблемы", поскольку станция продолжает оставаться под контролем российских войск.

"Выводы экспертов должны помочь решить ситуацию вокруг станции и привести к деоккупации. Если это не удастся, мы должны получить какие-то другие осязаемые результаты", - отметил глава "Энергоатома".

По его мнению, эксперты МАГАТЭ это прекрасно понимают, но прямо заявить о необходимости деоккупации ЗАЭС не могут - это выходит за рамки их полномочий.

"Ситуация щепетильная. Все эксперты и сам руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси понимают, что именно нужно сделать, и это - деоккупация станции. Однако из-за своего ограниченного мандата они не могут предложить это напрямую", - уверен Котин.

Без энергии Запорожской АЭС наступающей зимой Украине придется нелегко: до войны станция закрывала примерно пятую часть всех потребностей страны в электричестве.

"Если у нас не будет электроэнергии от Запорожской АЭС, это будет опасная зима. - говорит Котин. - Нам нужна станция".

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