США запретили хайтек-компаниям строить новые заводы в Китае в течение 10 лет

18 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Министр торговли США Джина Раймондо выступает на брифинге в Белом доме

Администрация Байдена заявила, что американским технологическим компаниям, получающим федеральное финансирование, будет запрещено строить объекты "передовых технологий" в Китае в течение следующих 10 лет.

Запрет - часть плана стоимостью 50 миллиардов долларов, направленного на развитие собственной полупроводниковой промышленности.

Американские корпорации требуют от государства большей поддержки, чтобы уменьшить зависимость от китайских производителей.

Они уже столкнулись с глобальной нехваткой микрочипов, что замедлило производство.

"Мы собираемся установить барьеры, чтобы те, кто получает средства по программе поддержки производителей чипов, не могли ставить под угрозу национальную безопасность, - заявила министр торговли США Джина Раймондо, комментируя новый Закон США "О микрочипах и науке". - Им не разрешено использовать эти средства для инвестиций в Китай, они не смогут разрабатывать передовые технологии в Китае сроком на десять лет".

Компании, которые получают деньги, могут только расширять уже существующие заводы по производству комплектующих в Китае, чтобы обслуживать китайский рынок, добавила министр.

США и Китай давно спорят о торговле, технологиях и промышленном шпионаже.

В августе президент США Джо Байден подписал закон о выделении 280 миллиардов долларов на высокотехнологичное производство и научные исследования на фоне опасений, что США постепенно уступают технологическое первенство Китаю.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 2021 году китайские заказы на оборудование для производства микрочипов выросли на 58%.

Инвестиции включают налоговые льготы для компаний, которые строят заводы по производству компьютерных микросхем в США.

В настоящее время США производят примерно 10% полупроводников в мире, по сравнению с почти 40% в 1990 году. Китай, наоборот, нарастил свою долю до почти 10%, в 2020 году обойдя Тайвань и вплотную приблизившись к Японии и ЕС по объемам производства. Микросхемы сегодня нужны везде - от автомобилей до мобильных телефонов.

Посольство КНР в Вашингтоне выступило против законопроекта о полупроводниках, назвав его напоминающим "менталитет холодной войны".

Некоторые американские производители чипов уже ощутили на себе влияние санкций Вашингтона на продажу американских технологий Китаю. В начале сентября официальные лица США запретили ведущим производителям чипов Nvidia и AMD продавать Китаю свою продукцию для создания искусственного интеллекта.

Комментируя запрет, Дэн Айвз из аналитического центра Wedbush Securities назвал ограничения "ударом под дых" для Nvidia.

"Это действительно удар по Китаю, и он как следует раздует пламя с точки зрения геополитической напряженности", - сказал Айвз Би-би-си.

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