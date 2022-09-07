В голландском Гарлеме запретили рекламу мяса. Так "зеленые" борются с изменением климата

47 минут назад

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Власти города Гарлем в Нидерландах первыми в мире решили запретить рекламу мясных продуктов во всех общественных местах. Местные "зеленые" считают, что это поможет в борьбе с изменением климата.

Как сообщает издание DutchNews, официально о запрете на рекламу мяса было объявлено на прошлой неделе, а вступит в силу он с 2024 года.

Таким образом, 160-тысячный Гарлем (Haarlem) станет первым в мире городом, запретившим рекламу мяса из тех соображений, что выращивание скота в промышленных масштабах дает большую долю выбросов парниковых газов.

Другие города Нидерландов - Амстердам, Гаага и Лейден - тоже борются с изменением климата путем запрета рекламы, но они запретили пока лишь рекламу авиаперелетов, автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и компаний, добывающих ископаемое топливо, а до мяса еще не дошли.

Проект решения о запрете рекламы мяса внесла в городской совет Гарлема местная Зеленая левая партия (GroenLinks).

"Мясо тоже наносит большой вред окружающей среде. Нельзя объяснять людям, что у нас климатический кризис, и одновременно призывать их покупать товары, которые являются одной из причин этого", - сказал газете Trouw член городского совета от этой партии Зигги Клазес.

По подсчетам экспертов ООН, разросшиеся стада скота сейчас дают около 14% всех выбросов парниковых газов - например, метана. Главный его источник - коровы, на втором месте идут овцы.

Возможны судебные иски

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Решение Гарлема ожидаемо не понравилось мясной промышленности страны, которая как раз недавно запустила рекламную кампанию под названием "Нидерланды - страна мяса", в ходе которой призывает сограждан есть мясо, поскольку это и вкусно, и полезно для экономики.

"Власти слишком далеко заходят в своем рвении указывать людям, что им делать", - сказал газете Trouw пресс-секретарь голландской Центральной организации мясопромышленного сектора.

Недовольна решением и оппозиция в горсовете Гарлема в лице правой партии "Интересы Нидерландов" (BVNL): по ее мнению, это - недопустимое нарушение свободы предпринимательства и удар по свиноводству.

"Запрещать рекламу по политическим мотивам - это почти диктатура", - считает депутат горсовета Гарлема от BVNL Джои Радемакер.

По мнению профессора права из Гронингенского университета Хермана Брёринга, недовольные решением Гарлема - например, торговые компании - и на самом деле могут подать на горсовет в суд за нарушение свободы слова, и это может вылиться в интересное судебное разбирательство.