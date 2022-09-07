Виталия Манского объявили в розыск после жалобы Никиты Михалкова

36 минут назад

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Автор фото, TASS

Режиссер-документалист Виталий Манский объявлен в розыск, его карточка появилась в базе МВД России. Ранее стало известно, что Манский стал фигурантом уголовного дела о клевете в адрес кинорежиссера Никиты Михалкова.

По данным телеграм-канала "Осторожно, новости", поводом для возбуждения дела стало интервью Манского, в котором тот утверждал, что на Московском международном кинофестивале (ММКФ) "воруется" не менее "85% бюджета". "Готов в суде отстаивать свою правоту по этому вопросу", - говорил Манский.

Михалков - президент ММКФ. Фестиваль прошел в Москве на прошлой неделе.

Первой о деле против Манского сообщила основатель проекта "Осторожно новости" Ксения Собчак. По ее данным, Михалков написал заявление на Манского и обвинил его в клевете, дело в отношении документалиста расследуют по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ. Собчак, по ее словам, в качестве свидетеля по этому делу вызывали в МВД.

Манский при этом не исключает, что мог быть объявлен по другому делу, а не по заявлению Михалкова.

"Я не в том возрасте, чтобы жалеть о сказанных мною словах. Дело в том, что я не живу в России и не согласен с происходящим в России. А у Никиты Сергеевича, видимо, есть потребность доказать, что он не пилит бюджеты - такая возможность у него как раз появилась в результате моей оценки его деятельности", - заявил Манский проекту Собчак.

Манский известен как противник войны России против Украины, Михалков - ее горячий сторонник. В эфире государственного телевидения он агитирует за участие россиян в боевых действиях в соседней стране.

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Адвокатом Михалкова стал Павел Астахов, ранее занимавший пост детского омбудсмена и сотрудничавший с "Единой Россией".

"Заявление действительно подано в том числе Никитой Сергеевичем, а также депутатом [Николаем] Бурляевым и еще одним заявителем из регионов, кого коснулись слова Манского, который сказал, что готов отвечать в суде за каждый якобы украденный процент", - сказал Астахов ТАСС.

Манский несколько лет назад уехал из России и сейчас живет в Риге.